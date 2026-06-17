محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با آمریکا، درباره اهمیت روابط اقتصادی با چین گفت جمهوری اسلامی باید از مرحله تقابل عبور کند و بر توسعه اقتصادی متمرکز شود.
قالیباف در نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران گفت: «باید سنگر را از بچههای لانچر تحویل بگیریم، مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم و کشور را بسازیم.»
او با توصیف جایگاه چین بهعنوان کشوری «منحصربهفرد» برای جمهوری اسلامی در حوزه تجارت، افزود پکن باید باور کند که تهران «شریکی به تمام معنا» برای چین است.
رییس مجلس جمهوری اسلامی گفت هر بلوکی که با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس شکل بگیرد، محوریت آن «حتما چین و جمهوری اسلامی» خواهد بود.
قالیباف این اظهارات را در شرایطی مطرح کرد که یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود مخالفت گسترده در داخل حاکمیت امضا شده است و بحث درباره پیامدهای اقتصادی آن همچنان ادامه دارد.
یک اردک خانگی به نام «مرلین» که پیراهن کوچک تیم ملی مکزیک را به تن دارد، به یکی از پدیدههای غیرمنتظره جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و توجه هواداران فوتبال را به خود جلب کرده است.
شهرت مرلین پس از پیروزی ۲ بر صفر مکزیک مقابل آفریقای جنوبی در دیدار افتتاحیه جام جهانی آغاز شد. در حالی که هواداران در خیابانهای پایتخت برای گلهای تیم ملی مکزیک جشن گرفته بودند، این اردک لباسپوشیده در میان جمعیت در خیابان معروف رفورما قدم میزد.
رهگذران از این صحنه غیرمعمول فیلم گرفتند و تصاویر به سرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شد؛ تا جایی که برخی هواداران خواستار انتخاب مرلین به عنوان نماد غیررسمی مکزیک در جام جهانی شدند.
کارلا گومز، صاحب مرلین که به همراه پسرش کریستین در خیابانهای مکزیکوسیتی نوشیدنی میفروشد، گفت هرگز تصور نمیکرد اردکش به چنین شهرتی برسد.
او گفت: «آن روز برای ما کاملا عادی بود. فکر میکردیم کسی متوجه ما نشده است. واقعا تصور نمیکردیم مرلین چنین استقبالی پیدا کند.»
پس از مشهور شدن مرلین، هواداران بارها این خانواده را در خیابان متوقف کردهاند تا با اردک محبوبشان عکس یادگاری و سلفی بگیرند. مرلین حتی گاهی برای فرار از گرما در فوارههای عمومی شهر آبتنی میکند.
گومز که حالا خود را «مادر مرلین» مینامد، درباره محبوبیت ناگهانی حیوان خانگیاش گفت: «برای ما واقعا شگفتانگیز بوده است. اینکه مرلین به نماد غیررسمی جام جهانی تبدیل شده، باعث خوشحالی ماست و مهمتر از همه اینکه مردم اردک من را دوست دارند.»
مرلین در روزهای اخیر حتی وارد دنیای پیشبینی مسابقات نیز شده است. او با الهام از «پل اختاپوس» مشهور، هنگام انتخاب میان پرچمهای مکزیک و کره جنوبی، پرچم مکزیک را انتخاب کرد و پیروزی تیم کشورش را پیشبینی کرد.
تیم ملی مکزیک پنجشنبه در چارچوب مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کره جنوبی میرود و سپس ۲۴ ژوئن برابر جمهوری چک قرار خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.
ترامپ گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میاندازیم. چون به مدت ۴۷ سال بدرفتاری کردهاند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین مدعی شد این تفاهم بیش از ۹۹ درصد امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را از بین میبرد و تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریمها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی هماکنون بهطور جزئی بازگشایی شده و انتظار میرود طی یک تا دو روز آینده بهطور کامل باز شود.
عباس موسوی، معاون دفتر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به خبرگزاری دانشجو گفت ممکن است جمهوری اسلامی دیگر به اورانیوم با غنای ۶۰ درصد نیاز نداشته باشد و در ازای دریافت امتیازات مورد نظر خود، سطح غنیسازی را کاهش دهد.
او افزود کاهش غنیسازی برای دستیابی به امتیازات سیاسی یا اقتصادی «هیچ ایرادی در دنیای سیاست ندارد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با مخالفت شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله برخی نمایندگان مجلس، روبهرو است.
وزیر دفاع لبنان در دیدار با همتای فرانسوی خود در پاریس خواستار افزایش تلاشهای بینالمللی برای خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق باقیمانده در خاک لبنان شد.
در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت امنیتی لبنان و تحولات اخیر در مرزهای جنوبی این کشور گفتوگو کردند.
این درخواست در حالی مطرح میشود که ارتش اسرائیل یکشنبه ۲۴ خرداد پس از نقض آتشبس از سوی حزبالله، منطقهای در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داد.
شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بینحوضهای نیز از حل ریشهای آن ناتوان بوده و به تخریب زیستمحیطی حوضههای مبدا انجامیده است.
حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را میگذراند و با وجود بهبود بارندگیهای امسال در مقایسه با سال گذشته، میزان بارش همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است و نگرانیها درباره تامین پایدار آب پایتخت ادامه دارد.
به گفته او، سال آبی گذشته کمبارشترین سال در بیش از شش دهه اخیر بود و این موضوع باعث شد ذخایر سدهای تامینکننده آب تهران در ابتدای سال آبی جاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند.
او «سواد آبی» را کلید عبور از بحران کمآبی تهران دانست و ضمن تاکید بر برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: «تلاش میکنیم مشترکان بدون کاهش رفاه، مصرف خود را مدیریت کنند و از هدررفت آب جلوگیری شود.»
پیشتر در ۲۲ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، شدیدترین وضعیت خشکسالی را در کشور تجربه میکنند و در این میان، تهران در بغرنجترین شرایط قرار دارد.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان ماندهاند.
ضعف در حکمرانی و ناکارآمدی در اجرای سیاستها
خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
ایسنا نوشت «ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاستها»، در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، نقش مهمی در تشدید بحران آب در پایتخت و سایر مناطق کشور داشته است.
بر اساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر که از تقسیم حجم منابع آبی ناشی از بارش بر جمعیت به دست میآید، تهران در میان استانهای کشور کمترین میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر را دارد.
به گزارش ایسنا، علیرغم اجرای طرحهای انتقال آب و بهرهگیری از سدهای اطراف، تهران همچنان بهدلیل جمعیت بالا و منابع آبی محدود با عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب روبهروست.
تداوم خشکسالی در تهران و ثبت بارشهایی کمتر از میانگین طی پنج سال اخیر، بهویژه دریافت تنها ۵۰ درصد بارندگی معمول در سال گذشته، فشار بر منابع آبی پایتخت را افزایش داده و به تنش آبی منجر شده است.
در سالهای معمولی، نیمی از آب مورد نیاز تهران از سدها و نیمی دیگر از منابع زیرزمینی تامین میشود. با این حال، در دورههای خشکسالی و بهدنبال کاهش ورودی آب به سدها، سهم منابع زیرزمینی در تامین آب پایتخت به حدود ۶۰ درصد میرسد.
سال آبی دورهای ۱۲ ماهه است که برای اندازهگیری و تحلیل بارشها، روانآبها و منابع آب استفاده میشود و در ایران، از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه میشود.
انتقال آب یا جابهجایی بحران؟
ایسنا در ادامه به نقل از کارشناسان حوزه آب هشدار داد انتقال آب بینحوضهای در ظاهر راهکاری برای جبران کمآبی است، اما در عمل تنها محل بروز بحران را تغییر میدهد.
به گفته آنها، انتقال آب با هدف تامین نیازهای پایتخت پیامدهای گستردهای برای حوضههای مبدا به همراه داشته و فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، آب منتقلشده از سدهای لتیان و ماملو به تهران موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در دشت ورامین شده است. همچنین بخشی از تالابهای این منطقه در نتیجه کاهش منابع آبی خشک شده و با مشکلات زیستمحیطی روبهرو هستند.
همچنین آبی که از سد لار به تهران منتقل میشود، بخشی از منابع آبی استان مازندران است. این در حالی است که مازندران با وجود برخورداری از بارش مناسب، با پدیده فرونشست زمین و چالش تامین آب شرب در برخی مناطق دست و پنجه نرم میکند.
به گفته کارشناسان، انتقال آب از طالقان به تهران نیز بخشی از ظرفیت جبران کمآبی در دشت قزوین را کاهش داده است.
۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
تهران توان پذیرش این جمعیت را ندارد
ایسنا در ادامه گزارش خود تاکید کرد انتقال آب علاوه بر تخریب منابع در حوضه مبدا، وابستگی بیشتر مناطق مقصد به منابع بیرونی را به دنبال دارد.
این رسانه افزود: «تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف را ندارد. توسعه پایدار یعنی اول منابع را بسنجیم، بعد توسعه دهیم. ولی در عمل، اول توسعه میدهیم، بعد دنبال منابع میگردیم.»
بر اساس این گزارش، «هماهنگی و همافزایی ارکان مختلف حکومت، اجماع کارشناسی و تخصصی و همراه کردن مردم» سه گام اساسی برای مدیریت و برونرفت از بحران آب در کشور به شمار میرود.
وبسایت «قلمرو رفاه» ۲۴ خرداد نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلیمتر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شدهاند.