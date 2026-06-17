دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما هم‌زمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.

ترامپ گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌اندازیم. چون به مدت ۴۷ سال بدرفتاری کرده‌اند.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد این تفاهم بیش از ۹۹ درصد امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد و تاکید کرد که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریم‌ها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی هم‌اکنون به‌طور جزئی بازگشایی شده و انتظار می‌رود طی یک تا دو روز آینده به‌طور کامل باز شود.