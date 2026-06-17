دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامهای را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در روزهای گذشته میان واشینگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته است.
این سند که «تفاهمنامه اسلامآباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، ۱۴ بند را در بر میگیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص میکند.
بر اساس این متن، دو طرف و متحدانشان متعهد میشوند عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، متوقف شود و هیچیک علیه دیگری اقدام نظامی انجام ندهند.
در این تفاهمنامه آمده است آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز آن را به طور کامل پایان میدهد. در مقابل، جمهوری اسلامی متعهد میشود عبور امن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تضمین کند.
این سند همچنین پیشبینی میکند دو طرف حداکثر طی ۶۰ روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند.
در بخش هستهای، جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده به دنبال تولید سلاح هستهای نرود. همچنین دو طرف توافق کردهاند درباره نحوه تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنیشده و سایر موضوعات هستهای در مذاکرات آینده تصمیمگیری کنند.
متن منتشرشده تصریح میکند حداقل روش مورد توافق برای خنثیسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا، رقیقسازی آن در داخل ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
در بخش اقتصادی، آمریکا متعهد شده همراه با شرکای منطقهای خود طرحی با ارزش دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند.
این تفاهمنامه همچنین به رفع تدریجی تحریمها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره دارد.
بر اساس این سند، توافق نهایی در صورت دستیابی، باید با یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل تایید شود.