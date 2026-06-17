جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، گفت: «اگر بر اساس اطلاعات و گزارش‌های منتشرشده تاکنون قضاوت کنیم، ارزیابی غالب این است که دست‌کم در کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی از این تفاهم فرصت تنفس و بازسازی بیشتری به دست می‌آورد.»

او افزود: «با این حال، قضاوت نهایی همچنان به جزییات توافق و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.»