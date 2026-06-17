ترامپ از شی جینپینگ و پوتین بهدلیل «بیطرفی» در جنگ با جمهوری اسلامی قدردانی کرد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت از شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بهدلیل آنچه «بیطرفی» در جریان جنگ خواند، تشکر کرد.
او گفت شی جینپینگ و پوتین میتوانستند شرایط را برای آمریکا بسیار دشوارتر کنند، اما چنین نکردند. ترامپ افزود در گفتوگویی طولانی از رییسجمهوری چین خواسته است از ارسال یا فروش برخی تسلیحات به جمهوری اسلامی خودداری کند.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به تسلیحات دوشپرتاب ضد هوایی گفت از شی جینپینگ خواسته بود این تجهیزات در اختیار تهران قرار نگیرد. او افزود: «در مجموع این کار را نکرد و به همین دلیل میخواهم از آنها تشکر کنم، چون شرایط را بسیار بهتر کردند.»