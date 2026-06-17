دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد متن یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی که بهصورت دیجیتال امضا کرده است، «نهایی نیست» و هشدار داد که اگر راضی نباشد، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. او همچنین ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران در چارچوب توافق را رد کرد.
ترامپ، چهارشنبه ۲۷ خرداد در جریان دیدار با رهبران سیاسی کشورها در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، بارها درباره تفاهم با جمهوری اسلامی و پایان جنگ ایران اظهار نظر کرد. او در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و [حاکمان ایران] رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میریزیم. چون ۴۷ سال است که بدرفتاری کردهاند.»
ترامپ همچنین گفت این توافق «به دلایل زیادی توافق بزرگی است»، اما «دلیل اول و مهمتر از همه، ۹۹.۹ درصد موضوع، این است که آنها هرگز سلاح هستهای نخواهند داشت.»
تکذیب زمینهسازی برای ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گزارشها درباره ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری و بازسازی در ایران در چارچوب توافق نهایی با جمهوری اسلامی را رد کرد.
روزنامه فایننشالتایمز ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت ترامپ آماده است در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای و پایان دادن به جنگ، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را برای حکومت ایران فراهم آورد. این موضوع در روزهای گذشته در گزارشهای دیگر رسانهها نیز بازتاب یافت و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز آن را تایید کرد.
ترامپ در پاسخ به درخواست یک خبرنگار برای تایید این گزارشها گفت: «این نادرست است.»
خبرنگار اشاره کرد که گفته میشود این صندوق از سوی متحدان خلیج فارس تامین مالی خواهد شد.
ترامپ در پاسخ گفت: «مردم اگر بخواهند میتوانند سرمایهگذاری کنند. یعنی من چه کار کنم؟ بگویم هیچکس هرگز اجازه سرمایهگذاری ندارد؟ ما سرمایهگذاری نمیکنیم. ما حتی ده سنت هم نمیگذاریم. مردم میتوانند تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند، اما این به خودشان مربوط است... ما صندوقی نداریم.»
وقتی خبرنگار از او خواست روشن کند آیا از کشورهای خلیج فارس میخواهد چنین ابتکاری را تامین مالی کنند یا نه، ترامپ پاسخ داد: «نه، چنین درخواستی نکردهام.»
او افزود چنین حمایتی احتمالا به این زودیها انجام نخواهد شد و به رفتار جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت.
این موضع در حالی بیان شد که جیدی ونس، معاون ترامپ، همان روز در گفتوگو با شبکه سیبیاس موضعی متفاوت اتخاذ کرد و گفت هیچیک از مزایایی مانند اختصاص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری یا آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی، بدون تغییر اساسی رفتار تهران محقق نخواهد شد.
در نسخههایی از متن یادداشت تفاهم که رسانههای مختلف از جمله العربیه، سیانان، بلومبرگ و والاستریت ژورنال منتشر کردهاند، بند ششم بر موضوع زمینهسازی برای ایجاد این صندوق متمرکز است. در این ماده آمده است: «ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، یک طرح جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند که مورد توافق هر دو طرف باشد و تامین مالی دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرایی این طرح بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف مدت ۶۰ روز تدوین خواهد شد.»
ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریمها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات بررسی خواهد شد.
او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی اکنون بهطور جزئی بازگشایی شده و انتظار میرود ظرف یک تا دو روز آینده بهطور کامل باز شود.
ترامپ با وجود محاصره بندرهای ایران از سوی واشینگتن و تهدیدهای پیشین آمریکا برای استفاده از زور بهمنظور بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی، گفت دستیابی به یک توافق مذاکرهشده درباره هرمز اجتنابناپذیر بود، زیرا «گزینه جایگزین، رکود اقتصادی جهانی بود».
رییسجمهوری آمریکا عصر چهارشنبه نیز در پیامی در تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز «بلافاصله» بازگشایی خواهد شد.
او در این پست افزود مهمترین موضوع مورد توجه رهبران حاضر در نشست گروه هفت، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند آمریکا، جمهوری اسلامی و میانجیها در حال بررسی برگزاری امضای یادداشت تفاهم بهصورت الکترونیک و احتمالا در روز چهارشنبه هستند؛ اقدامی که میتواند جایگزین مراسم حضوری برنامهریزیشده برای جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس شود.
به گفته این منابع، در صورت امضای زودهنگام توافق، بخشهای مربوط به تنگه هرمز بلافاصله اجرایی میشود و متن توافق نیز ممکن است منتشر شود. یک دیپلمات آگاه گفت هدف از تسریع روند امضا، بازگشایی زودتر تنگه هرمز است؛ موضوعی که دو طرف بر سر آن توافق دارند.
با این حال، تا صبح چهارشنبه هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر زمان امضای یادداشت تفاهم اتخاذ نشد و کاخ سفید نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.
منابع آگاه همچنین گفتند نشست حضوری هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی به ریاست جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، طبق برنامه روز جمعه در سوئیس برگزار میشود. انتظار میرود دو طرف در این دیدار درباره آغاز مذاکرات مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
در همین حال، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ونس و قالیباف یکشنبه ۲۴ خرداد این توافق را بهصورت الکترونیک امضا کردند، اما یک منبع دیپلماتیک این موضوع را رد کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد سفر هیات ایرانی به سوئیس تاکنون لغو نشده و گمانهزنیها درباره لغو این سفر صحت ندارد.
این منبع افزود جزییات امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بحث، بررسی و رایزنی میان طرفهای ذیربط است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
همزمان خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفها پس از امضا در جمعه ۲۹ خرداد منتشر میشود.
امضای الکترونیک این یادداشت تفاهم یکشنبه ۲۴ خرداد در اسلامآباد انجام شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد توافق موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند به تقویت جایگاه سیاسی و مالی حزبالله لبنان منجر شود.
به گفته این منابع، تهران به حزبالله وعده داده که با آغاز ورود منابع مالی در پی این توافق، حمایت مالی بیشتری از این گروه خواهد کرد.
این گزارش در حالی منتشر شد که تنشها میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز گفته است در گفتوگو با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره مقابله سوریه با حزبالله لبنان رایزنی کرده است.
همزمان، آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رییس حزب «اسرائیل خانه ما»، حزبالله را به نقض دوباره آتشبس متهم کرد. ارتش اسرائیل نیز ۲۴ خرداد اعلام کرد در واکنش به آنچه نقض آتشبس از سوی حزبالله خواند، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار داد.
جام جهانی ۲۰۲۶ یک ویژگی تازه نیز دارد؛ نشانهای کوچکی که روی آستین برخی بازیکنان نصب میشوند و افتخاراتی مانند نخستین حضور در جام جهانی، کسب توپ طلا یا کفش طلا را نمایش میدهند.
این نشانها پس از پایان مسابقات از پیراهنها جدا میشوند و در کارتهای کلکسیونی ویژه قرار میگیرند؛ کارتهایی که به دلیل ارزش تاریخی و کمیاب بودن، ممکن است در آینده میلیونها دلار ارزش پیدا کنند.
این طرح بخشی از همکاری جدید فیفا با شرکت «تاپس» است؛ شرکتی که از سال ۲۰۳۱ امتیاز تولید کارتهای رسمی جام جهانی را در اختیار خواهد داشت. هدف از این پروژه، تبدیل بخشی از تاریخ جام جهانی به یادگاریهای منحصربهفرد برای کلکسیونرهاست.
در این میان، بازیکنانی که برای نخستین بار در جام جهانی به میدان میروند، نشان «نخستین حضور» را روی پیراهن خود دارند. اما ستارههای بزرگ فوتبال نشانهای ویژهتری دریافت کردهاند.
برای مثال کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، لوکا مودریچ، مانوئل نویر و یوتو ناگاتومو به دلیل حضور در پنج دوره یا بیشتر جام جهانی، نشان «میراث» (Legacy) را دریافت کردهاند. این نشان در واقع نمادی از ماندگاری و تداوم حضور آنها در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است.
علاوه بر این، بازیکنانی که در دورههای گذشته جوایز انفرادی جام جهانی را کسب کردهاند نیز نشانهای اختصاصی دارند. کیلیان امباپه، هری کین و خامس رودریگس نشان کفش طلایی را حمل میکنند، در حالی که امیلیانو مارتینس، تیبو کورتوا و مانوئل نویر نشان دستکش طلایی را بر تن دارند. لیونل مسی و لوکا مودریچ نیز به عنوان برندگان توپ طلای جام جهانی از نشان ویژه این افتخار استفاده میکنند.
جالبتر اینکه این نشانها دائمی نیستند. پس از پایان مسابقه، آنها از روی پیراهن بازیکنان جدا میشوند و در شرایط ویژه نگهداری خواهند شد. سپس این قطعات کوچک در کارتهای کلکسیونی تکنسخهای قرار میگیرند و بازیکن نیز آن کارت را امضا میکند.
در بازار کلکسیونهای ورزشی، چنین کارتهایی ارزش فوقالعادهای دارند. در سال ۲۰۲۵ یکی از کارتهای مشابه در ورزش بیسبال بیش از ۱.۱ میلیون دلار فروخته شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کارتهای مربوط به رونالدو و مسی، بهخصوص اگر این آخرین جام جهانی آنها باشد، میتوانند در آینده رکوردهای جدیدی را جابهجا کنند.
از نگاه فیفا، این پروژه راهی برای پیوند دادن لحظات تاریخی جام جهانی با صنعت رو به رشد کلکسیونهای ورزشی است. به همین دلیل، آنچه امروز روی آستین بازیکنان دیده میشود، ممکن است چند سال دیگر به یکی از گرانترین یادگاریهای تاریخ فوتبال تبدیل شود؛ قطعهای کوچک از پیراهن ستارههایی که نامشان برای همیشه در تاریخ جام جهانی ثبت شده است.