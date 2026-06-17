خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی گزارش داد متن منتشرشده از سوی بلومبرگ به‌عنوان متن کامل تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن، موسوم به «تفاهم اسلام‌آباد»، دقیق نیست و «نقایص متعددی» دارد.

این منبع به تسنیم گفت تفاهم‌نامه، همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده، ۱۴ بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده، در موارد قابل‌توجهی ناقص است.

او افزود بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ «مشخصا نادقیق» است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است.

این منبع همچنین گفت متن تفاهم‌نامه، بر اساس توافق طرفین، جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد.