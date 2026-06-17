دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت بار دیگر از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی انتقاد کرد و آن را «مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای» خواند.

ترامپ در مقابل، یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «توافق ترامپ» نامید و گفت این توافق «دیواری در برابر دستیابی به سلاح هسته‌ای» ایجاد می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند از آن عبور کند.

او افزود توافق جدید برخلاف برجام، مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خواهد شد.

ترامپ در سال ۲۰۱۸ و در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج کرد.