امیخای چیکلی، وزیر امور یهودیان دیاسپورا در دولت اسرائیل، با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ در قبال قطر در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت رییسجمهوری آمریکا درک کاملی از انگیزهها و اهداف امیر قطر ندارد و «در نهایت از سوی دوحه فریب میخورد.»
چیکلی در مصاحبه با رادیو ۱۰۳ در پاسخ به سوالی درباره دلیل نادیده گرفتن برخی ملاحظات اسرائیل از سوی ترامپ، گفت قطر میان منافع اقتصادی و منافع آمریکا از یک سو و ملاحظات ایدیولوژیک و امنیتی از سوی دیگر مرزها را مبهم میکند.
او افزود ترامپ نسبت به آنچه امیر قطر را هدایت میکند «نقطه کور» دارد و به همین دلیل خطرات ناشی از این رویکرد را بهدرستی درک نمیکند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (الانجی) متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا بهطور چشمگیری افزایش یافت.
با این حال، بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نیجریه، این بحران را تا حد زیادی مهار کند.
بر اساس این گزارش، دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکتهای حملونقل هشدار دادهاند بازگشت کامل تردد نفتکشها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد.
شرکت «قطر انرژی» نیز اعلام کرده حملات جمهوری اسلامی باعث شده ۱۷ درصد از ظرفیت تولید این شرکت برای دورهای تا پنج سال از دسترس خارج شود.
دو اندیشکده «مرکز منطقهای پژوهش سیاست انرژی» (REKK) و «مرکز مطالعه دموکراسی» (CSD) که چشمانداز تقاضای انرژی اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۴۰ بررسی کردهاند، میگویند خطر اصلی برای بازار گاز اروپا نه کمبود عرضه، بلکه کاهش تقاضاست.
این گزارش همچنین پیشبینی میکند وابستگی اروپا به الانجی آمریکا افزایش یابد و سهم آمریکا از واردات الانجی اروپا، در صورت حذف کامل گاز روسیه، تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۸۰ درصد برسد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ادعای پرداخت پول از سوی واشینگتن به تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که به حمایت مالی از حزبالله و دیگر گروههای مورد حمایت خود ادامه دهد، از مزایای اقتصادی توافق بهرهمند نخواهد شد.
گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال
مقامهای آمریکایی به سیانان گفتند مذاکرهکنندگان آمریکا در تلاشاند متن یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیادی برای واژگان و عبارات بهکاررفته در این سند قائل شد.
به گفته این مقامها، متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتوگوهای فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان افزودند این چارچوب بهگونهای تدوین شده که جمهوری اسلامی بتواند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند تفاهمنامهای که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود حدود یکونیم صفحه است، شامل تعهدات مهمی نیست که جمهوری اسلامی در کانالهای محرمانه به آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان، همین تعهدات پشتپرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشینگتن برای پذیرش این توافق داشته است.
یکی از این مقامها با توصیف توافق بهعنوان یک «سند سیاسی» گفت: «مردم نباید بیش از حد به متن تفاهمنامه توجه کنند.»
او افزود آنچه بیش از متن سند اهمیت دارد، درک و تفاهم متقابلی است که میان دو طرف شکل گرفته است. به گفته این مقام، توافق کنونی زمینه لازم را برای گفتوگو درباره موضوعات کلیدی از جمله تحریمها، برنامه هستهای و داراییهای مسدودشده فراهم میکند.
این مقام آمریکایی همچنین گفت کاهش تحریمها به میزان پیشرفت اجرای توافق بستگی خواهد داشت و آزادسازی داراییهای مسدودشده نیز پس از توافق بر سر سازوکارهای اجرایی انجام میشود.
مناقشه ایران وارد روز ۱۰۹ شد. رهبران کشورهای گروه هفت سهشنبه ۲۶ خرداد نشستهای خود را در فرانسه ادامه دادند. همزمان، رهبران چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی و قطر نیز در گفتوگوهای مرتبط با تحولات خاورمیانه شرکت کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه این اجلاس گزارشها درباره سرمایهگذاری آمریکا در ایران در چارچوب توافق را رد کرد و آنها را «شایعات مضحک» خواند. او گفت آمریکا در چارچوب این توافق هیچ پولی در ایران سرمایهگذاری نخواهد کرد.
ترامپ همچنین تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای تلاش کند، «جهنم بر سرش فرو خواهد ریخت».
در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، را اعدام کردند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این اعدامها نوشت جمهوری اسلامی همزمان با امضای تفاهمنامه صلح، دو تن دیگر از معترضان را اعدام کرده است. او افزود: «این نتیجه معامله و سازش با یک حکومت جنایتکار است.»
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مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسیها، با اشاره به گزارش روزنامه والاستریت ژورنال درباره مفاد احتمالی تفاهم میان تهران و واشینگتن، نسبت به پیامدهای کاهش محدودیتهای مالی علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر گزارش والاستریت ژورنال دقیق باشد، تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است حتی بدتر از برآوردهای اولیه باشد.
به گفته دوبوویتز، این تحریمها مهمترین اهرم فشار اقتصادی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی به شمار میروند و کاهش اثربخشی آنها میتواند قدرت چانهزنی آمریکا را در مراحل بعدی مذاکرات محدود کند.