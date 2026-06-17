خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

با این حال، بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نیجریه، این بحران را تا حد زیادی مهار کند.

بر اساس این گزارش، دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح می‌تواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت‌های حمل‌ونقل هشدار داده‌اند بازگشت کامل تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد.

شرکت «قطر انرژی» نیز اعلام کرده حملات جمهوری اسلامی باعث شده ۱۷ درصد از ظرفیت تولید این شرکت برای دوره‌ای تا پنج سال از دسترس خارج شود.

دو اندیشکده «مرکز منطقه‌ای پژوهش سیاست انرژی» (REKK) و «مرکز مطالعه دموکراسی» (CSD) که چشم‌انداز تقاضای انرژی اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۴۰ بررسی کرده‌اند، می‌گویند خطر اصلی برای بازار گاز اروپا نه کمبود عرضه، بلکه کاهش تقاضاست.

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند وابستگی اروپا به ال‌ان‌جی آمریکا افزایش یابد و سهم آمریکا از واردات ال‌ان‌جی اروپا، در صورت حذف کامل گاز روسیه، تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۸۰ درصد برسد.