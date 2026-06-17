شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از قطعی اینترنت گفت این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش حدود ۱۰ هزار مقاله علمی ایران در سال ۲۰۲۶ منجر شود و جایگاه علمی کشور را به رده بیستم جهان کاهش دهد.

آخوندزاده با اشاره به حدود سه ماه محدودیت و قطعی اینترنت پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، گفت این وضعیت انتشار بخشی از مقالات علمی ایران را با مشکل روبه‌رو کرد.

او هشدار داد ادامه محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند انتشار مقالات علمی و جایگاه ایران در نظام رتبه‌بندی علمی جهان را با خطر جدی روبه‌رو کند و گفت اگر دسترسی پژوهشگران و استادان دانشگاه به اینترنت مختل نمی‌شد، رتبه علمی ایران می‌توانست بهتر از جایگاه فعلی باشد.