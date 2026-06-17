مقامهای سوئیسی اعلام کردند مراسم امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی «بورگناشتوک» برگزار خواهد شد؛ مکانی که برخلاف برنامه اولیه، جایگزین ژنو شده است.
وزارت خارجه سوئیس به شبکه سیانان گفت که این مراسم در مجموعه لوکس بورگناشتوک مشرف به دریاچه لوسرن و در کانتون نیدوالدن برگزار میشود. به گفته این وزارتخانه، انتخاب این محل پس از رایزنی و تماس نزدیک با آمریکا، جمهوری اسلامی، پاکستان و قطر انجام شده است.
بر اساس اعلام مقامهای سوئیسی، محل برگزاری مراسم از سوی میانجیهای پاکستانی و قطری و همچنین دو طرف توافق پیشنهاد شده بود.
دولت سوئیس برای تامین امنیت این رویداد حدود دو هزار سرباز را به کار خواهد گرفت. همچنین از ۲۸ تا ۳۰ خرداد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کوه بورگناشتوک اعمال میشود.
بورگناشتوک پیشتر نیز میزبان رویدادهای مهم بینالمللی بوده است. این اقامتگاه در ژوئن ۲۰۲۴ محل برگزاری نشست صلح اوکراین بود که با حضور هیاتهایی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
این مجموعه همچنین به دلیل استفاده بهعنوان محل فیلمبرداری بخشهایی از فیلم «گلدفینگر» از مجموعه جیمز باند در سال ۱۹۶۴، شهرت جهانی دارد.