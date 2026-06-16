مارک لوین، مفسر محافظه‌کار آمریکایی، از یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که هیچ کشوری محدودیت در توانایی خود برای پاسخ به حملات موشکی و پهپادی از سوی گروه‌های مسلح در مرزهای خود را نمی‌پذیرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس این پرسش را مطرح کرد که آیا هیچ کشوری با شرایطی که مستلزم اجازه یا محدودیت در پاسخ به حملات باشد، موافقت خواهد کرد یا خیر، و گفت که چنین ترتیباتی با مقابله با گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی تهران ناسازگار خواهد بود.

لوین همچنین به شبکه منطقه‌ای این گروه‌ها از جمله حزب‌الله اشاره کرد و از این موضوع که آن‌ها می‌توانند تحت جسورانه‌تر فعایت کنند، ابراز نگرانی کرد.