آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش سلاحهای هستهای در بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت یکی از مهمترین موضوعهای مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی، «سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران» خواهد بود.
او افزود هنوز مشخص نیست دولت ترامپ در توافق نهایی بر نابودی، انتقال به خارج از کشور یا رقیقسازی ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی اصرار خواهد کرد.
استریکر هشدار داد رقیقسازی اورانیوم در داخل ایران، حتی تحت نظارت آمریکا یا آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خطر اشاعه هستهای را از بین نمیبرد و این مواد میتوانند در آینده دوباره برای غنیسازی مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته او، ذخایر اورانیوم با غنای پایین همچنان بخش عمده مسیر فنی لازم برای تولید مواد مورد نیاز یک سلاح هستهای را طی کردهاند و نگهداری آنها در ایران ریسکهای امنیتی قابل توجهی به همراه دارد.
این کارشناس آمریکایی افزود بر اساس ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و موسسه علوم و امنیت بینالمللی، حدود ۹ هزار کیلوگرم اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی احتمالا در تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان نگهداری میشود.
استریکر گفت هنوز مشخص نیست چه میزان از این مواد پس از حملات آمریکا و اسرائیل باقی مانده است، اما واشینگتن و اسرائیل از زمان این حملات تحرکات مرتبط با این ذخایر را زیر نظر داشتهاند.
او تاکید کرد بهترین گزینه، نابودی کامل این مواد پس از بازیابی آنها است و در صورت عملی نبودن این راهکار، انتقال ذخایر به بانک سوخت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قزاقستان میتواند گزینه مناسبتری باشد.
استریکر همچنین هشدار داد هرگونه توافق که به جمهوری اسلامی اجازه دهد مواد غنیشده را در داخل کشور حفظ کند، ممکن است با توافق هستهای سال ۲۰۱۵ مقایسه شود؛ توافقی که به تهران اجازه نگهداری بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده را میداد.