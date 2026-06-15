سوئد ۵ -۱ تونس؛ سوئد با پنج گل تونس را درهم کوبید و صدرنشین گروه F شد
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.
سرمربی و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آستانه نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند که هدفشان ایجاد شادی و «نمایش وحدت» برای همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.
اظهاراتی که در شرایطی مطرح شد که حضور ایران در این رقابتها تحت تاثیر جنگ، تنشهای سیاسی و اعتراضهای مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، در نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در لسآنجلس گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند.
او با اشاره به ایرانیان داخل کشور و همچنین جامعه ایرانیان مهاجر گفت: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم.» طارمی افزود که ایران «سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است» و بازیکنان تیم ملی میخواهند این وحدت را در جام جهانی به نمایش بگذارند و برای ایرانیان در هر نقطه جهان شادی ایجاد کنند.
این اظهارات اندکی پس از ورود کاروان تیم ملی ایران به آمریکا و همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک بودن امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مطرح شد.
جام جهانی در سایه اعتراضها رویترز گزارش داد که در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
این خبرگزاری نوشت که بسیاری انتظار دارند در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
رویترز همچنین یادآور شد که اعتراضهای گسترده در ایران در ماه ژانویه [دی ماه] با سرکوب شدید مواجه شد و به گفته این خبرگزاری دهها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. این گزارش همچنین به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه [اسفند] اشاره کرده است.
اقامت اجباری در مکزیک بر اساس گزارش رویترز، تیم ملی ایران با محدودیتهای ویژهای در جریان جام جهانی روبهرو شده است. دولت آمریکا به اعضای تیم اجازه نداده است در فاصله میان مسابقات در خاک آمریکا اقامت داشته باشند و آنها ناچارند میان دیدارهای خود در مکزیک مستقر شوند. همچنین برخی اعضای کادر همراه تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند.
رویترز مینویسد این محدودیتها باعث افزایش پیچیدگیهای سفر و برنامهریزی تیم شده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در واکنش به این شرایط گفت: «ما عادت داریم از دل سختیها فرصت بسازیم.»
او افزود: «به چیزی جز شادی مردممان فکر نمیکنیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. بقیهاش را به خدا میسپاریم.»
تنشها بر فضای جام جهانی سایه انداخته است رویترز گزارش داد که هم قلعهنویی و هم طارمی اذعان کردند فضای سیاسی و تنشهای پیرامون حضور تیم ملی در جام جهانی، حال و هوای معمول این مسابقات را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته این دو، شرایط موجود باعث شده تجربه جام جهانی برای بازیکنان و هواداران به اندازه دورههای گذشته شاد و بدون دغدغه نباشد.
این خبرگزاری نوشت که در نشست خبری پیش از مسابقه، موضوعات فنی مانند ترکیب تیم، مصدومیتها و سیستم بازی کمتر مورد توجه قرار گرفت و بخش عمده پرسشها حول مسائل سیاسی و شرایط ویژه حضور ایران در مسابقات بود.
با این حال، غیبت سردار آزمون، مهاجم باسابقه تیم ملی که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، نیز مطرح شد.
امید به حمایت ایرانیان لسآنجلس رویترز در ادامه گزارش خود یادآور شد که ایران تاکنون هرگز نتوانسته از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند و در این دوره نیز علاوه بر نیوزیلند، باید با مصر و بلژیک، یکی از تیمهای بالاتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود.
قلعهنویی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
لسآنجلس میزبان بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از کشور است و سرمربی تیم ملی ابراز امیدواری کرد که ایرانیان مقیم این شهر از تیم ملی حمایت کنند.
او گفت: «فقط خوشحالم که برای تماشای ما میآیند. امیدوارم برای ما دعا کنند، ما را تشویق کنند و ما هم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب پاسخ این حمایت را بدهیم.»
دیدار ایران و نیوزیلند نخستین مسابقه تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ رقابتهایی که برای ایران نه تنها یک چالش ورزشی، بلکه آزمونی در میانه جنگ، تنشهای سیاسی و شکافهای عمیق اجتماعی نیز به شمار میرود.
تیم ملی ساحل عاج در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دیرهنگام آماد دیالو، اکوادور را یک بر صفر شکست داد و با کسب سه امتیاز در رتبه دوم گروه E قرار گرفت.
این دیدار شامگاه یکشنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شد و دو تیم اکوادور و ساحل عاج رقابتهای خود در گروه E را آغاز کردند؛ گروهی که آلمان و کوراسائو نیز در آن حضور دارند. ساعاتی پیش از این مسابقه، آلمان با پیروزی ۷ بر ۱ برابر کوراسائو در صدر جدول قرار گرفته بود.
بازی از ابتدا متعادل و نزدیک دنبال شد و دو تیم در بیشتر دقایق مسابقه به طور تقریبا برابر مالکیت توپ و کنترل میدان را در اختیار داشتند.
اکوادور که پیش از آغاز مسابقات در رتبه بیستوسوم ردهبندی فیفا قرار داشت، در نیمه نخست چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت و دستکم دو بار تیر دروازه ساحل عاج را به لرزه درآورد، اما نتوانست از موقعیتهای خود استفاده کند.
در سوی مقابل، ساحل عاج نیز در نیمه دوم یک بار تیر دروازه اکوادور را هدف قرار داد تا نشان دهد برای کسب هر سه امتیاز به میدان آمده است.
در حالی که مسابقه به نظر میرسید با تساوی بدون گل به پایان برسد، تعویض طلایی ساحل عاج نتیجه بازی را تغییر داد. آماد دیالو، ستاره جوان منچستریونایتد که در دقیقه ۵۶ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۹۰ موفق شد گل برتری تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده آفریقا به ارمغان بیاورد.
با این پیروزی، ساحل عاج که در رده سیوسوم رنکینگ فیفا قرار دارد، با سه امتیاز پس از آلمان در جایگاه دوم گروه E ایستاد. اکوادور نیز با وجود نمایش قابل قبول و خلق چند موقعیت خطرناک، نخستین مسابقه خود را بدون امتیاز به پایان رساند.
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با صدور متنی از «ایرانیان میهندوست و آزادیخواه، بهویژه هممیهنان ساکن آمریکای شمالی» خواست که در روزهای مسابقات، درون و بیرون ورزشگاهها، با حضوری منظم و پرشمار صدای ملت ایران باشند: «جام جهانی فرصتی است تا نشان دهیم ایران، جمهوری اسلامی نیست.»
در این متن آمده: «حضور شما در ورزشگاه اهمیت دارد. هر پرچم، هر تصویر و هر صدا میتواند به جهان یادآوری کند که ایران در اشغال جمهوری اسلامی است و ملت ایران برای بازپسگیری کشور خود ایستاده است.»
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
در ادامه آمده است: «تصاویر جاویدنامان، زندانیان سیاسی، ورزشکاران و هوادارانی را که به دست جمهوری اسلامی کشته، اعدام، زندانی یا سرکوب شدند، همراه داشته باشید. در پوشش خود از نمادهای ملی و میهنی استفاده کنید: پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان.»
در پایان این متن نیز آمده است: «در طول بازی و در تجمعات بیرون از ورزشگاه، شعارهای ملی و میهنی سر دهید و پیام روشن ملت ایران را به گوش جهان برسانید. در این جام جهانی، جهان به فوتبال نگاه میکند. ما باید اقدامی کنیم که جهان، ایران واقعی را ببیند.»
تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۱-۷ برابر کوراسائو به پیروزی رسید. انمچا، اشلوتربک، موسیالا، براون، اونداو و هاورتس (دو بار) برای شاگردان ناگلزمن گلزنی کردند و لیوانو کومننسیا نیز در نیمه اول تک گل تاریخی تیمش را وارد دروازه مانوئل نویر کرد.
آلمان با این نتیجه در صدر جدول گروه E قرار گرفت. ساحل عاج و اکوادور دو حریف دیگر آلمان در این گروه خواهند بود.
کوراسائو رویای خود را زندگی کرد، اما هاورتس و آلمان بیرحم بودند
آلمان در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی پرگل برابر کوراسائو از یک شگفتی بزرگ جلوگیری کرد، اما برای دقایقی کوتاه، تیم کوچک کارائیبی رویای میلیونها نفر را زنده کرد.
وقتی توپ به تور دروازه آلمان چسبید، نیمکت کوراسائو از خوشحالی منفجر شد. لیوانو کومننشیا گل تساوی را مقابل آلمان به ثمر رسانده بود و کشوری با حدود ۱۵۸ هزار نفر جمعیت، که بیشتر بازیکنانش در هلند متولد شدهاند، لحظهای تاریخی را جشن میگرفت؛ لحظهای که سالها در انتظارش بودند.
اما واقعیت خیلی زود خود را نشان داد. تیم یولیان ناگلزمان در نهایت با هفت گل پاسخ داد و به راحتی از خطر شرمساریای که میتوانست حتی از حذفهای مرحله گروهی دو جام جهانی گذشته هم سنگینتر باشد، گریخت.
آلمان به احتمال زیاد این بار به مرحله حذفی خواهد رسید و حتی میتوانست با گلهای بیشتری این موضوع را قطعیتر کند. ناگلزمان از این موضوع رضایت خواهد داشت که تهدیدهای تیمش از نقاط مختلف زمین شکل گرفت و شش گلزن متفاوت این مسئله را نشان دادند. با این حال، آزمونهای سختتری در هفتههای آینده در انتظار مانشافت خواهد بود.
کای هاورتس که گل دوم خود را در پایان مسابقه به ثمر رساند، امیدوار است در مراحل بعدی نیز همینقدر موثر ظاهر شود.
با وجود برتری قاطع آلمان، توجهها تا حد زیادی معطوف به کوراسائو باقی ماند. هفت هزار هوادار «موج آبی» این تیم در تمام طول مسابقه با شور و شوق از تیم خود حمایت کردند و در پایان نیز با تشویق ایستاده بازیکنان را بدرقه کردند؛ تشویقی که حتی بسیاری از هواداران آلمان نیز به آن پیوستند.
در سوی دیگر، دیک ادووکات، سرمربی ۷۸ ساله کوراسائو و مسنترین مربی تاریخ جام جهانی، لحظاتی پیش از آغاز مسابقه اشکهایش را پاک میکرد.
او پس از مسابقه گفت: «احساسات بر من غلبه کرد و سعی کردم آن را پنهان کنم، اما نشد. این لحظهای باورنکردنی برای کشور ما بود. در مقایسه با آلمان و دیگر رقبایمان، ما فقط یک شهر کوچک هستیم.»
ادووکات تیمش را برای ارائه فوتبالی جسورانه آماده کرده بود، اما کوراسائو خیلی زود با گل فلیکس نمچا عقب افتاد. این گل پس از یک پاس هوشمندانه فلوریان ویرتس به ثمر رسید.
با این حال، کوراسائو به تدریج وارد جریان بازی شد. تاهیث چونگ با حرکات تکنیکی خود فضاهای خوبی ایجاد میکرد و در یکی از حملات، نیکو شلوتربک نتوانست به طور کامل توپ را دفع کند. یورگن لوکادیا روی توپ برگشتی شوت زد که دفع شد، اما کومننشیا در ریباند فرصت را از دست نداد و با ضربهای که پس از برخوردی جزئی تغییر مسیر داد، مانوئل نویر را مغلوب کرد.
این گل بدون تردید جایگاهی ماندگار در تاریخ جام جهانی خواهد داشت.
بازیکنان کوراسائو پس از گل تساوی بلافاصله حملات خود را از سر گرفتند. آنها سرشار از انرژی و اعتمادبهنفس بودند، اما جریان بازی با وقفه سه دقیقهای برای نوشیدن آب متوقف شد؛ وقفهای که با وجود دمای حدود ۲۲ درجه سانتیگرادی ورزشگاه همچنان اجرا شد.
در این فاصله، گروه موسیقی ماریاچی برای تماشاگران اجرا کرد. با این حال، این وقفه به آلمان فرصت داد تا خود را بازیابی کند.
ناگلزمان پس از مسابقه گفت: «به این وقفه نیاز داشتیم و استراحت برای نوشیدن آب واقعا به ما کمک کرد.»
او اذعان کرد که شیوه بازی کوراسائو تا حدی تیمش را غافلگیر کرده بود.
آلمان پس از آن دوباره کنترل مسابقه را در دست گرفت. شلوتربک که پیشتر با درخشش الوی روم، دروازهبان کوراسائو، ناکام مانده بود، روی کرنر ناتان براون گل دوم را به ثمر رساند.
پیش از پایان نیمه نخست، نمچا یک ضربه پنالتی گرفت و هاورتس آن را به گل تبدیل کرد تا آلمان عملا کار را تمام کرده باشد.
ادووکات پس از مسابقه گفت: «با اختلاف بیشتری از آنچه انتظار داشتیم شکست خوردیم، اما میدانیم آلمان چه تیم قدرتمندی است.»
آلمان در نیمه دوم چهار گل دیگر نیز به ثمر رساند. جمال موسیالا با ضربهای دقیق روی پاس یوشوا کیمیش گلزنی کرد و سپس ناتان براون، مدافع چپ ۲۳ ساله آلمان، با یک ضربه والی زیبا نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد.
براون که گفته میشود در آستانه انتقالی ۴۷ میلیون پوندی به بایرن مونیخ قرار دارد، به نظر میرسد مشکل قدیمی آلمان در پست دفاع چپ را حل کرده است.
او پس از مسابقه گفت: «وقتی بیدار شدیم، بازی خودمان را پیدا کردیم.»
دنیز اونداف نیز به عنوان بازیکن تعویضی گلزنی کرد و هاورتس در دقایق پایانی با فراری سریع دومین گل خود را به ثمر رساند.
کوراسائو با وجود دریافت هفت گل، همچنان تلاش میکرد فوتبال تهاجمی بازی کند. حتی اگر لیاندرو باکونا یا جیرل مارگاریتا کمی دقت بیشتری داشتند، شاید یک لحظه فراموشنشدنی دیگر نیز برای این تیم رقم میخورد.
ادووکات گفت: «اگر فقط دفاع کنید، قطعا شکست میخورید. به همین دلیل سعی کردیم هجومیتر بازی کنیم، اما این رویکرد در همه بخشها جواب نداد.»
با این حال، فارغ از نتیجه، «موج آبی» کوراسائو حضوری فراموشنشدنی در تگزاس رقم زد؛ حضوری که شاید یکی از زیباترین داستانهای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
دیدار هلند و ژاپن در روز چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهمترین مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود.
هلندیها که سه بار نایبقهرمان جهان شدهاند، رقابتهای خود را برابر تیمی آغاز میکنند که در شگفتیسازی، تکراری شدهاند.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
هر دو تیم رویایی دستنیافتنی دارند؛ یکی قهرمانی و دیگری رسیدن به نیمهنهایی.
طبق پیشبینی ابررایانه اوپتا، هلند با ۵۰.۲ درصد شانس پیروزی، بخت نخست این مسابقه است. احتمال برد ژاپن ۲۴.۵ درصد و شانس تساوی ۲۵.۲ درصد برآورد شده است.
احتمالا کسی منتظر شگفتی نیست!
تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن یکشنبه شب به وقت ایران در حساسترین بازی خود در دور گروهی جام جهانی در استادیوم ایتیاندتی در دالاس به مصاف یکدیگر میروند تا به نوعی تکلیف صدرنشین گروه F را مشخص کنند؛ گروهی که سوئد و تونس نیز در آن از بخت صعود برخوردارند.
هلند و ژاپن تاکنون فقط سه بار در سطح ملی بزرگسالان با یکدیگر روبهرو شدهاند؛ حاصل این دیدارها دو پیروزی برای هلند و یک تساوی بوده و ژاپن هرگز موفق به شکست دادن نارنجیها نشده است. آخرین تقابل دو تیم در سال ۲۰۱۳ با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت و تنها بازی رسمی آنها در جام جهانی ۲۰۱۰ بود که هلند با گل وسلی اسنایدر ۱ بر ۰ پیروز شد.
در حالی که هلند از نظر تاریخی دست بالا را مقابل ژاپن داشته، برخی رسانههای هلندی پیش از مسابقه هشدار دادهاند که ژاپن در سالهای اخیر مقابل تیمهای اروپایی نتایج بسیار خوبی گرفته و به یکی از خطرناکترین تیمهای آسیا تبدیل شده است.
هلند به دنبال نخستین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی است. نارنجیها سه بار در سالهای ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ به فینال رسیدهاند اما هر سه بار ناکام ماندهاند؛ رکوردی که آنها را به پرافتخارترین تیم بدون عنوان قهرمانی جهان تبدیل کرده است.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
رونالد کومان، سرمربی هلند، درباره این مسابقه گفت: «فشار زیادی روی خودمان گذاشتهایم. میخواهیم در این جام جهانی تا مراحل پایانی پیش برویم. تیم قدرتمندی داریم، اما فعلا باید فقط روی بازی با ژاپن تمرکز کنیم.»
بینقص در مقدماتی
هلند با عملکردی درخشان به جام جهانی رسید؛ شاگردان رونالد کومان در مرحله انتخابی اروپا شکستناپذیر بودند و با ۶ برد و ۲ تساوی، ۲۷ گل زده و تنها ۴ گل خورده به عنوان صدرنشین گروه خود صعود کردند.
ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا بیشتر از هر تیم دیگری گل زد. این تیم ۵۴ بار موفق به گلزنی شد که یک پیروزی سه بر صفر انضباطی مقابل کره شمالی نیز در این آمار لحاظ شده است. ژاپن، به جز سه کشور میزبان، نخستین تیمی بود که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
ژاپن هرگز نتوانسته از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال فیفا فراتر برود. در واقع، این تیم با ۲۵ مسابقه، رکورد بیشترین تعداد بازی در این رقابت ها بدون رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را در اختیار دارد.
یک مربی کهنهکار
هاجیمه موریاسو تنها سرمربی تاریخ ژاپن است که در بیش از ۱۰۰ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشته است. او از تابستان ۲۰۱۸ سرمربی ژاپن بوده و همچنین نخستین مربی است که این تیم را در دو دوره جام جهانی فوتبال فیفا هدایت کرده است.
موریاسو در سال ۲۰۲۲ ژاپن را به مرحله یک هشتم نهایی رساند؛ جایی که این تیم در ضربات پنالتی برابر کرواسی حذف شد.
مهمترین سلاح ژاپن
در تیم ژاپن، نگاهها بیش از همه به تاکهفوسا کوبو دوخته شده است؛ ستاره رئال سوسیداد که بسیاری او را خلاقترین بازیکن نسل فعلی فوتبال ژاپن میدانند. کوبو در سالهای اخیر به مهره اصلی خط حمله ساموراییها تبدیل شده و با توانایی بالای خود در دریبلزنی، خلق موقعیت و بازی بین خطوط، مهمترین سلاح هجومی تیم هاجیمه موریاسو محسوب میشود.
در کنار او، آیاسه اوئدا پس از فصلی درخشان در فاینورد و ثبت ۲۵ گل در اردیویسه، امید نخست گلزنی ژاپن به شمار میرود. دایچی کامادا، آئو تاناکا و جونیا ایتو نیز از بازیکنانی هستند که نقش مهمی در انتقال سریع توپ و ضدحملات این تیم دارند.
ژاپن البته با چند غایب مهم وارد جام جهانی شده است. کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت در فهرست نهایی حضور ندارد و واتارو اندو، کاپیتان تیم، نیز پیش از آغاز مسابقات از تیم ملی خداحافظی کرد.
ویرجیل فندایک، ستون اصلی
در سوی مقابل، هلند همچنان به کاپیتان خود، ویرجیل فندایک، به عنوان ستون اصلی تیم تکیه دارد. مدافع لیورپول علاوه بر رهبری خط دفاعی، یکی از خطرناکترین بازیکنان هلند روی ضربات ایستگاهی است.
در خط حمله نیز کودی خاکپو مهمترین مهره رونالد کومان به شمار میرود؛ مهاجمی که در فصل گذشته آمار قابل توجهی از گل و پاس گل ثبت کرد و بسیاری از تحلیلگران هلندی او را اصلیترین امید گلزنی نارنجیها در جام جهانی میدانند.
تیجانی رایندرز و رایان گراونبرخ نیز موتور خط میانی تیم هستند و وظیفه ایجاد تعادل میان دفاع و حمله را بر عهده دارند.
هلند نیز پیش از جام جهانی یک ضربه مهم دریافت کرد؛ ژاوی سیمونس، ستاره خلاق این تیم، به دلیل مصدومیت شدید زانو مسابقات را از دست داد.
با این حال، ترکیب نارنجیها همچنان مملو از بازیکنان باتجربه و ستاره است. ممفیس دپای پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنزل دومفریس نیز با نفوذهای مداوم از جناح راست یکی از خطرناکترین بازیکنان تیم محسوب میشود.