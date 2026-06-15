اظهاراتی که در شرایطی مطرح شد که حضور ایران در این رقابت‌ها تحت تاثیر جنگ، تنش‌های سیاسی و اعتراض‌های مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

به گزارش رویترز، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، در نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان می‌داند.

او با اشاره به ایرانیان داخل کشور و همچنین جامعه ایرانیان مهاجر گفت: «ما به همه ایرانیان احترام می‌گذاریم.» طارمی افزود که ایران «سال‌ها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است» و بازیکنان تیم ملی می‌خواهند این وحدت را در جام جهانی به نمایش بگذارند و برای ایرانیان در هر نقطه جهان شادی ایجاد کنند.

این اظهارات اندکی پس از ورود کاروان تیم ملی ایران به آمریکا و همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره نزدیک بودن امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مطرح شد.

جام جهانی در سایه اعتراض‌ها

رویترز گزارش داد که در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لس‌آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمع‌هایی برگزار کرده‌اند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.

این خبرگزاری نوشت که بسیاری انتظار دارند در جریان مسابقه نیز اعتراض‌هایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.

رویترز همچنین یادآور شد که اعتراض‌های گسترده در ایران در ماه ژانویه [دی ماه] با سرکوب شدید مواجه شد و به گفته این خبرگزاری ده‌ها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. این گزارش همچنین به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه [اسفند] اشاره کرده است.

اقامت اجباری در مکزیک

بر اساس گزارش رویترز، تیم ملی ایران با محدودیت‌های ویژه‌ای در جریان جام جهانی روبه‌رو شده است. دولت آمریکا به اعضای تیم اجازه نداده است در فاصله میان مسابقات در خاک آمریکا اقامت داشته باشند و آنها ناچارند میان دیدارهای خود در مکزیک مستقر شوند. همچنین برخی اعضای کادر همراه تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکرده‌اند.

رویترز می‌نویسد این محدودیت‌ها باعث افزایش پیچیدگی‌های سفر و برنامه‌ریزی تیم شده است.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، در واکنش به این شرایط گفت: «ما عادت داریم از دل سختی‌ها فرصت بسازیم.»

او افزود: «به چیزی جز شادی مردم‌مان فکر نمی‌کنیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. بقیه‌اش را به خدا می‌سپاریم.»

تنش‌ها بر فضای جام جهانی سایه انداخته است

رویترز گزارش داد که هم قلعه‌نویی و هم طارمی اذعان کردند فضای سیاسی و تنش‌های پیرامون حضور تیم ملی در جام جهانی، حال و هوای معمول این مسابقات را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته این دو، شرایط موجود باعث شده تجربه جام جهانی برای بازیکنان و هواداران به اندازه دوره‌های گذشته شاد و بدون دغدغه نباشد.

این خبرگزاری نوشت که در نشست خبری پیش از مسابقه، موضوعات فنی مانند ترکیب تیم، مصدومیت‌ها و سیستم بازی کمتر مورد توجه قرار گرفت و بخش عمده پرسش‌ها حول مسائل سیاسی و شرایط ویژه حضور ایران در مسابقات بود.

با این حال، غیبت سردار آزمون، مهاجم باسابقه تیم ملی که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، نیز مطرح شد.

امید به حمایت ایرانیان لس‌آنجلس

رویترز در ادامه گزارش خود یادآور شد که ایران تاکنون هرگز نتوانسته از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند و در این دوره نیز علاوه بر نیوزیلند، باید با مصر و بلژیک، یکی از تیم‌های بالاتر رده‌بندی فیفا، روبه‌رو شود.

قلعه‌نویی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچم‌های شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.

لس‌آنجلس میزبان بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان خارج از کشور است و سرمربی تیم ملی ابراز امیدواری کرد که ایرانیان مقیم این شهر از تیم ملی حمایت کنند.

او گفت: «فقط خوشحالم که برای تماشای ما می‌آیند. امیدوارم برای ما دعا کنند، ما را تشویق کنند و ما هم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب پاسخ این حمایت را بدهیم.»

دیدار ایران و نیوزیلند نخستین مسابقه تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ رقابت‌هایی که برای ایران نه تنها یک چالش ورزشی، بلکه آزمونی در میانه جنگ، تنش‌های سیاسی و شکاف‌های عمیق اجتماعی نیز به شمار می‌رود.

