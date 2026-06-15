شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار می‌دهد.

ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی

یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر می‌کردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»

شهروندان در پیام‌هایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.

یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بی‌گناه در دی‌ماه بهانه‌ای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بی‌گناه و هزاران جوانی که در زندان‌ها محبوس هستند، نبود.»

شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان می‌دهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شده‌اند.

مخاطبی نوشت: «فراموش نمی‌کنیم که دنیا در برابر نسل‌کشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»

مخاطبان همچنین در پیام‌های خود ترامپ را با باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوری‌اسلامی مماشات کرده است.

به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعده‌ای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناک‌تری هم در بر داشت.

در میان پیام‌ها، روایت‌هایی نیز نقل کردند که توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، «اقدامی در راستای حفظ حکومت» است.

یکی از مخاطبان نوشت: «وقتی ترامپ گفت کمک در راه است، در ظاهر شاید منظورش مردم بود، اما پشت پرده برای حفظ نظام و جلوگیری از سقوط رژیم به دست مردم خشمگین، تلاش کرد.»

اتحاد، ادامه مبارزه و امید به تغییر

شماری از مخاطبان در پیام‌های خود تاکید کردند مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد.

مضمون پیام‌ این گروه از مخاطبان این بود که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا تغییری در خواسته‌های آنان ایجاد نمی‌کند و مردم ایران همچنان باید برای رسیدن به اهداف خود بر «توان و اتحاد داخلی» تکیه کنند.

یکی از شهروندان با اشاره به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گفت: «آن زمان توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود نداشت. در نتیجه نباید نتیجه مذاکرات منجر به ناامیدی شود.»

او تاکید کرد این ناامیدی به سود جمهوری اسلامی است و مسیر مورد نظر معترضان همچنان ادامه دارد.

برخی دیگر هم اتحاد میان مخالفان جمهوری اسلامی را شرط رسیدن به تغییر دانستند.

یکی از شهروندان نوشت: «به یاد آن همه شجاعت و جان‌های عزیزی که گرفتند و دی‌ماه سیاه باشید. مبادا ناامید بشوید. آن‌ها نرفتند که ما تسلیم بشویم.»

برخی مخاطبان نیز معتقدند نتیجه مذاکرات تاثیری بر آینده جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

شهروندی نوشت: «این رژیم در نهایت سقوط خواهد کرد و چیزی به پایان آن نمانده است؛ چه کشورهای دیگر بخواهند یا نه.»

مخاطب دیگری هم گفت این یک توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکاست، اما میان این رژیم با مردم هیچ توافقی صورت نگرفته است.

یکی از شهروندان در این باره نوشت: «جمهوری اسلامی شاید با آمریکا صلح کند، اما با مردم ایران هرگز.»

خط قرمزهایتان چه شد؟

در کنار این تاکید بر ادامه مسیر تغییر، شماری از مخاطبان، واکنش حامیان جمهوری اسلامی به توافق را نیز مورد توجه قرار دادند.

یکی از مخاطبان با کنایه به حامیان حکومت یادآور شد افرادی که بیش از ۱۰۰ روز برای خون‌خواهی رهبر جمهوری اسلامی در خیابان‌ها حضور داشتند، اکنون باید توضیح دهند چرا همان موضوعاتی که زمانی «خط قرمز» خوانده می‌شد، در روند مذاکرات کنار گذاشته شده است.

یکی از آنان نوشت: «توافق با آمریکا خیانت بزرگی به خون رهبرتان بود. دیدید که این حکومت به شما خیانت می‌کند.»

یکی از مخاطبان هم با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «آن‌هایی که تا دیروز به معترض‌ها می‌گفتند اغتشاشگر، حالا خودشان به این رژیم معترض شده‌اند.»

او خطاب به حامیان جمهوری اسلامی گفت: «سه ماه کف خیابان حمایتشان کردید. حالا با این مذاکرات فهمیدید این‌ها فقط به فکر منافع خودشان بودند.»

شمار دیگری هم از زاویه‌ای کنایه‌آمیز به موضوع نگاه کردند.

شهروندی نوشت اگر رژیم جمهوری اسلامی رهبر دارد و مذاکرات با توافق و نظر مجتبی خامنه‌ای انجام می‌شود، پس چرا نمایندگان مجلس علیه یکدیگر تجمع می‌کنند و شعار «نه به مذاکرات و توافق» و «مرگ بر قالیباف» و «عراقچی نفوذی» سر می‌دهند؟

یک شهروند نوشت: «خواستم از مخالفین توافق تشکر کنم. ما هم مخالفیم، فقط ما اگر اعتراض کنیم، کشته می‌شویم. شما بروید و تجمع کنید.»

مخاطب دیگری در پیام خود نوشت: «خواستم به جمهوری اسلامی و طرفدارهایش بگویم خط قرمزهایتان چه شد؟»

شهروندی هم در پیام خود، انگیزه حامیان جمهوری اسلامی را به چالش کشید و گفت «ارزشی‌هایی» که ۱۰۰ روز در خیابان برای مرگ رهبرشان جشن می‌گرفتند و حالا برای مذاکرات ناراحتند، بیشتر نگران پایان یافتن تجمعات و از دست رفتن منبع درآمد خود هستند.

در پیامی دیگر که برای ایران‌اینترنشنال ارسال شده، آمده است: «در تاریخ خواهند نوشت آن‌ها در حالی سقوط کردند که هر شب برای پیروزی خیالی خود جشن می‌گرفتند.»