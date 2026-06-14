شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد پس از گفت‌وگوهای فشرده، «توافق صلح» میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده است.

او نوشت هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، را اعلام کرده‌اند و مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل آنچه تعهد به یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای مناقشه خواند، قدردانی کرد.

شریف همچنین از دولت قطر به دلیل نقش آن در روند میانجیگری تشکر کرد و از عربستان سعودی و ترکیه نیز به خاطر مشارکت در دستیابی به این توافق قدردانی کرد.

او افزود با نهایی شدن توافق، میانجی‌ها در طول این هفته مجموعه‌ای از نشست‌ها را برگزار خواهند کرد تا زمینه برای مذاکرات فنی و مراسم رسمی امضای توافق فراهم شود.