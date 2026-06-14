در پی حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه ایکس نوشت: «این حمله نشان میدهد آمریکا یا اراده اجرای تعهدات خود را ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»او ادامه داد: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی به مناسبت تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای او آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.
نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امیدوار است ترامپ در مسیر هدایت آمریکا به سوی «آیندهای روشن و صلح از طریق قدرت» موفق باشد.
او همچنین بر تداوم همکاری میان واشینگتن و تلآویو تاکید کرد و گفت آمریکا و اسرائیل به ارتقای هرچه بیشتر روابط و اتحاد میان دو کشور ادامه خواهند داد.
این پیام پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل به اهدافی در ضاحیه بیروت حمله کرد. این حمله پس از شلیک پرتابههایی از سوی حزبالله به شمال اسرائیل و نقض آتشبس از سوی این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام شد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه غبیری در ضاحیه بیروت، یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزبالله بوده است.
بر اساس گزارش شبکه المیادین، در این حمله یک ساختمان پنجطبقه هدف قرار گرفته است.
خبرگزاری ملی لبنان ابتدا از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر در این حمله خبر داد، اما ساعتی بعد اعلام کرد شمار کشتهشدگان به سه نفر افزایش یافته است.
این حمله پس از آن انجام شد که حزبالله پرتابههایی را به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل این اقدام را نقض آتشبس خواند و حزبالله را مسئول آن دانست.
عبدالاله الحجر، مشاور رییس شورای عالی سیاسی حوثیهای یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت در صورت تشدید تنشها و در صورت لزوم، حوثیها ممکن است از بستن تنگه بابالمندب به عنوان ابزاری برای فشار بر دشمنان خود استفاده کنند.
او گفت حوثیهای یمن پیشتر نیز تجربه بستن این آبراه به روی کشتیهای مرتبط با اسرائیل را داشتند و در صورت نیاز، این اقدام را «به شکلی حسابشده» تکرار خواهند کرد.
تسنیم در گزارشی از صنعا نوشت بابالمندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت جهانی است و بسته شدن آن میتواند بر زنجیره تامین کالا و قیمت انرژی در جهان تاثیر بگذارد.
حوثیهای یمن از زمان آغاز جنگ غزه پس از حادثه هفتم اکتبر بارها کشتیهای مرتبط با اسرائیل و برخی شناورهای تجاری را در دریای سرخ و تنگه بابالمندب هدف قرار دادند؛ حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا و متحدانش همراه شده است.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و رییس ستاد تشییع علی خامنهای، گفت همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای کامل بخشنامهها و ابلاغیههای این ستاد هستند و این دستورالعملها در حکم مصوبات دولت تلقی میشوند.
او این اظهارات را در جلسه دبیرخانه ستاد تشییع علی خامنهای مطرح کرد.
ستاد تشییع علی خامنهای روز گذشته اعلام کرد مراسم تشییع او و اعضای خانوادهاش از ۱۳ تا ۱۸ تیر در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. بر اساس این برنامه، مراسم خاکسپاری او ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام میشود.
این مراسم در حالی برگزار میشود که ۱۰۶ روز از کشته شدن علی خامنهای در حمله هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا به محل کار او میگذرد.
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
او در گفتوگو با دفاعپرس، حمله ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای یکشنبه ۲۴ خرداد اعلام کرد در واکنش به شلیک پرتابه از سوی حزبالله به شمال اسرائیل، اهدافی از این گروه را در ضاحیه بیروت هدف قرار داده است.