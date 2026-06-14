دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه یکشنبه همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، در شبکه تروت سوشال نوشت که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز نیز بهزودی برای تجارت باز خواهد شد.
ترامپ در پیامی دیگر نوشت: «توافق ما دیواری در برابر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است؛ دقیقا برعکس توافق اوباما.»
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه با یکدیگر گفتوگو کردهاند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در این تماس نتانیاهو را از پیشرفت در مسیر امضای توافق با جمهوری اسلامی مطلع کرده و احتمال داده شده است که این توافق حتی در طول امشب امضا شود.
جلسه کابینه امنیتی اسرائیل که برای بررسی تحولات جاری تشکیل شده بود، به دلیل تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ متوقف شد. همچنین وزیر دفاع اسرائیل با همتای آمریکایی خود گفتوگو کرد.
یکی از وزیران کابینه اسرائیل گفت: «آمریکاییها تلاش میکنند هرچه سریعتر این پرونده را جمعبندی کرده و تفاهمنامهای را امضا کنند که مانع واکنش ایران شود. قطریها نیز پشت صحنه نقش اصلی را برای فشار بر طرفها ایفا میکنند.»
بر اساس این گزارش، پیشرفت در مذاکرات تا حدی در پی تشدید تنشها در ۲۴ ساعت گذشته و حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت حاصل شده است. دولت ترامپ تلاش کرده این شرایط را برای پیوند زدن مذاکرات به کاهش احتمال تشدید تنشهای بیشتر به کار گیرد.
در این گزارش آمده است هدف آمریکا جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در ازای ارائه برخی امتیازات و پیشبرد روند توافق است.
غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به ایران اینترنشنال گفت: «دونالد ترامپ میخواهد بهتنهایی با ایران مذاکره و توافق کند، در حالی که جنگ با جمهوری اسلامی خسارتهای بسیاری برای کشورهای منطقه داشته است.»
او افزود: «اگر توافقی میان تهران و واشینگتن امضا شود، لزوما به نفع کشورهای منطقه نخواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی دریافته است که میتواند با بستن تنگه هرمز به دیگر کشورها فشار وارد کند و این احتمال نیز وجود دارد که آمریکا در آینده از آنها حمایت قاطع نکند.»
شبکه سیانان به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه گزارش داد که مذاکرهکنندگان قطری همچنان در تهران حضور دارند تا اطمینان حاصل کنند مذاکرات در مسیر خود باقی میماند.
به گفته این منبع، مذاکرهکنندگان قطری در هماهنگی با ایالات متحده در پایتخت ایران حضور دارند و روند گفتوگوها را دنبال میکنند.
میانجیهای قطری صبح یکشنبه برای کمک به نهایی کردن مفاد توافق به ایران سفر کردهاند.
۳۴ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای اعلام کردند: «مطابق بیان علی خامنهای، در موضوع مذاکرات با دشمن امر محرمانه و مخفی وجود ندارد» و «اطلاعرسانی شفاف مسئولان» در این زمینه را مصداق همدلی با مردم دانستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره مذاکرات و تفاهم احتمالی واشینگتن و تهران اعلام کردند «فصلالخطاب» در این موضوع، تدابیر مجتبی خامنهای و خطوط قرمز و چارچوب تعیینشده از سوی اوست و هرگونه عدول از این خطوط قرمز «اقدامی نامشروع و غیرقابل پذیرش» خواهد بود.
۳۴ عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به «محاصره دریایی» و حملات اسرائیل به لبنان اعلام کردند وضعیت رویارویی با دشمن همچنان «در وضعیت جنگی» است و «مفهومی به نام آتشبس عملا معنا ندارد.»
شبکه سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تلاش است پس از پایان نشست گروه هفت، دیداری فوری با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، داشته باشد.
به گفته این منبع، نتانیاهو در پی آن است که این دیدار پس از بازگشت ترامپ از نشست گروه هفت در اروپا در ابتدای هفته آینده یا اندکی پس از آن برگزار شود.
این تلاش در شرایطی صورت میگیرد که به نظر میرسد تنشها بر سر مذاکرات با جمهوری اسلامی و آتشبس با حزبالله در لبنان افزایش یافته است.