وزارت خارجه اسرائیل: شرم بر تو، گوترش
وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نوشت: «حزبالله حمله میکند. ایران از آن حمایت میکند. اسرائیل از خود دفاع میکند.»
این وزارتخانه افزود: «و گوترش هنوز نمیتواند کلمه حزبالله را بگوید یا ایران را محکوم کند.»
وزارت خارجه اسرائیل اشاره کرد: «کنار گذاشتن متجاوزان، درگیری را آرام نمیکند. به آنها پاداش میدهد و آن را شعلهورتر میکند» و نوشت: «شرم بر تو، گوترش.»
ساعاتی قبل از آن، گوترش در ایکس نوشته بود: «من حملات امروز اسرائیل به بیروت را به شدت محکوم میکنم. این حملات بهرغم آتشبس و در زمانی رخ داد که انتظار میرود ایالات متحده و ایران به توافقی دست یابند که راه را برای حل مسالمتآمیز این درگیری هموار کند.»
او اشاره کرده بود: «این درگیری تاثیر مخربی بر اقتصاد جهان دارد» و اعلام کرده بود: «من از همه طرفها میخواهم که در این لحظه حساس، حداکثر خویشتنداری را نشان دهند.»
گوترش تاکید کرده بود: «به نتیجه موفقیتآمیز تلاشهای مداوم ایالات متحده و ایران امیدوارم.»