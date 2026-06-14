فاکس‌نیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبه‌رو کرده است.

این دیپلمات حملات یکشنبه را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییس‌جمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از حملات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل خبر دادند، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اسرائیل را بابت این حملات سرزنش کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، به‌ویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق می‌افتاد.» او افزود: «همه طرف‌ها باید عقب‌نشینی کنند و هیچ حمله‌ای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»

ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزب‌الله نیز نباید حملات دیگری علیه حزب‌الله انجام دهد.»

او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بی‌معنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در ساعات آینده است.

همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزب‌الله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.

ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزب‌الله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیه‌ای حملات این کشور به بیروت را تایید.

ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزب‌الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرح‌های تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داده است.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.

شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله به نام «علی الحجاج» کشته شد.

رسانه آمریکایی اکسیو نوشت: «مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی می‌گویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از این حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، را در جریان گذاشته بود.»

واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی

همزمان با این تحولات، مقام‌های ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید می‌کند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسئول تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، در پیامی در ایکس، حملات اسرائیل به ضاحیه را نشان‌دهنده فقدان «اراده یا توان آمریکا در اجرای تعهدات خود» خواند و هشدار داد: «با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»

او در پایان این پیام نوشت: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»

محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بی‌پاسخ نخواهد ماند.»

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