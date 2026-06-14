امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، از توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی، که «نتیجه یک تلاش دیپلماتیک که چندین شریک در آن مشارکت داشته‌اند»، استقبال کرد و خواستار «اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های متخاصم» شد.

او نوشت: «این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بی‌قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند، که ماموریت بین‌المللی ایجاد شده با بریتانیا آماده حمایت از آن است» و تاکید کرد از سرگیری کشتیرانی، بدون محدودیت یا عوارض، شرط ضروری برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است.

مکرون اشاره کرد که این توافق، راه را برای مذاکرات جامع در خدمت صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار می‌کند، و افزود: «این مذاکرات باید به نگرانی‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای آن بپردازد.»

او نتیجه‌گیری کرد: «به‌این ترتیب، قادر خواهیم بود صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم.»

رییس‌جمهوری فرانسه نوشت که پاریس آماده است تا در کنار شرکای خود، نقش کاملش را ایفا کند.

مکرون همچنین اعلام کرد که فرانسه «به حمایت کامل خود از تلاش‌های قاطع مقام‌های لبنان برای بازگرداندن حاکمیت این کشور ادامه خواهد داد؛ حاکمیتی که به تنهایی می‌تواند ثبات و تمامیت ارضی لبنان را تضمین و نیازهای مردم آن را برآورده کند.»

او تاکید کرد: «برای این هدف، یک آتش‌بس قوی و پایدار ضروری است.»