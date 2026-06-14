بر اساس قوانین فیفا، ستاره‌های روی پیراهن تیم‌ها تنها باید نشان‌دهنده قهرمانی در جام جهانی باشند. به همین دلیل، مصر مجبور شد هفت ستاره‌ای را که به افتخار هفت قهرمانی این کشور در جام ملت‌های آفریقا بالای نشان فدراسیون قرار داشت، از روی پیراهن‌های خود حذف کند.

علاوه بر این، فیفا از مصر خواسته است شماره‌های طلایی‌رنگ پشت پیراهن را نیز تغییر دهد. مسئولان برگزاری مسابقات معتقدند استفاده از شماره‌های سفید، خوانایی بیشتری برای داوران، تماشاگران و پخش تلویزیونی دارد.

مصر که در گروه G جام جهانی با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه است، دوشنبه نخستین بازی خود را مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد. محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی مصر، در این رقابت‌ها دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند.

این نخستین بار نیست که فیفا پیش از آغاز جام جهانی به طراحی پیراهن تیم‌ها ایراد می‌گیرد. چند روز پیش نیز تیم ملی هائیتی مجبور شد بخشی از طرح پیراهن خود را حذف کند. فیفا تصویری مرتبط با مبارزات استقلال‌طلبانه این کشور را دارای بار سیاسی تشخیص داد و خواستار تغییر آن شد.

شرکت تولیدکننده لباس هائیتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه برداشت فیفا با نیت طراحان متفاوت بوده است، اما این شرکت در نهایت تغییرات مورد نظر را اعمال کرد.