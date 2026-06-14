فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با انتقاد از حملات برخی گروهها به مذاکرهکنندگان همزمان با احتمال تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که تصمیمها در این سطح از سیاست خارجی، «تصمیم نظام و حاکمیت» است و حمله به مذاکرهکنندگان، حمله به یک «تصمیم ملی» محسوب میشود.
سخنگوی دولت در گفتوگو با ایرنا، با دفاع از محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، گفت هر دو سابقه «دفاع از منافع ملی» دارند و افزود: «دیپلماسی در برابر میدان نیست، بلکه ادامه میدان است. مذاکره از موضع اقتدار، معنایش عقبنشینی نیست؛ معنایش تبدیل قدرت ملی به منفعت ملموس برای مردم است».
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از جریانهای سیاسی خواست در مقطع کنونی «منافع ملی» را قربانی «رقابت سیاسی» نکنند و گفت: «نقد حق همه است، اما تخریب، تضعیف مذاکرهکننده و ارسال پیام اختلاف به بیرون، به سود ملت ایران نیست».
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مصر را مجبور به اعمال دو تغییر در پیراهنهای خود کرد؛ تصمیمی که باعث شد یاران محمد صلاح با ظاهری متفاوت وارد رقابتها شوند.
بر اساس قوانین فیفا، ستارههای روی پیراهن تیمها تنها باید نشاندهنده قهرمانی در جام جهانی باشند. به همین دلیل، مصر مجبور شد هفت ستارهای را که به افتخار هفت قهرمانی این کشور در جام ملتهای آفریقا بالای نشان فدراسیون قرار داشت، از روی پیراهنهای خود حذف کند.
علاوه بر این، فیفا از مصر خواسته است شمارههای طلاییرنگ پشت پیراهن را نیز تغییر دهد. مسئولان برگزاری مسابقات معتقدند استفاده از شمارههای سفید، خوانایی بیشتری برای داوران، تماشاگران و پخش تلویزیونی دارد.
مصر که در گروه G جام جهانی با تیمهای بلژیک، ایران و نیوزیلند همگروه است، دوشنبه نخستین بازی خود را مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد. محمد صلاح، کاپیتان تیم ملی مصر، در این رقابتها دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند.
این نخستین بار نیست که فیفا پیش از آغاز جام جهانی به طراحی پیراهن تیمها ایراد میگیرد. چند روز پیش نیز تیم ملی هائیتی مجبور شد بخشی از طرح پیراهن خود را حذف کند. فیفا تصویری مرتبط با مبارزات استقلالطلبانه این کشور را دارای بار سیاسی تشخیص داد و خواستار تغییر آن شد.
شرکت تولیدکننده لباس هائیتی در بیانیهای اعلام کرد که اگرچه برداشت فیفا با نیت طراحان متفاوت بوده است، اما این شرکت در نهایت تغییرات مورد نظر را اعمال کرد.
شبکه العربیه گزارش داد علی الحاج، از فرماندهان حزبالله، در حمله هوایی یکشنبه ۲۴ خرداد اسرائیل به ضاحیه بیروت کشته شده است.
دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد در این حمله سه نفر کشته شدند.
العربیه همچنین گزارش داد ارتش اسرائیل یکشنبه سه حمله هوایی به شهر سجد در جنوب لبنان انجام داده است.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به شلیک سه پهپاد از سوی حزبالله به شمال اسرائیل و آنچه نقض آتشبس از سوی این گروه خواند، یکی از مقرهای حزبالله را در ضاحیه بیروت هدف قرار داده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، با اشاره به تداوم بحران معیشتی بازنشستگان گفت با وجود تورم سنگین و کاهش مستمر قدرت خرید، مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری هنوز پرداخت نشده و حتی احکام جدید نیز از نگاه فعالان کارگری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
او همچنین بحران کنونی را در چارچوب مشکلات مالی دولت و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی ارزیابی کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره بازی ایران-نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «فضای حاکم بر لسآنجلس در مراسم افتتاحیه روز جمعه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس مشهود بود؛ جایی که هنگام ورود پرچم ایران به زمین، صدای هو کردن تماشاگران شنیده شد.»
تیم ملی فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود.
رویترز با اشاره حضور گسترده ایرانیان در لسآنجلس مینویسد: «این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.»
رویترز با اشاره به جو افتتاحیه جام جهانی در استادیوم سوفای لس آنجلس، جایی که نخستین بازی تیم ملی برگزار میشود، مینویسد: «ایران روز بازی خواهد فهمید هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبهرو خواهد شد.»
دیدار ایران - ونزوئلا به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه نیز تاثیر میپذیرد.
گزارشها درباره پیشرفت مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیریها نیز نتوانسته از تنشهای پیرامون تیم بکاهد. مقامهای فوتبال ایران از فیفا انتقاد کردهاند؛ چرا که در اولین اقدام برای ۱۵ عضو فدراسیون فوتبال ایران ویزای سفر به جام جهانی صادر نشده است.
نظامالدین موسوی، سخنگوی پیشین هیات رییسه مجلس جمهوری اسلامی، در پلتفرم ایکس نوشت حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در روزی که قرار بود تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود، با هدف بر هم زدن تفاهم انجام نشد، بلکه تلاشی برای «تحقیر جمهوری اسلامی» صورت گرفت.
او خطاب به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت: «حضرات مذاکرهکننده، به تحقیر تن ندهید و در شرایط تحقیر، هیچ چیز را امضا نکنید.»
موسوی همچنین نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با چنین اقداماتی در پی آن است که بتواند ادعای پیروزی کند.
در روزهای اخیر جزییاتی از پیشنویس تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن منتشر شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فشارهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا برای تغییر متن ۱۴ مادهای نتیجهای نداشته و واشینگتن از طریق میانجی قطری اعلام کرده است به اصلاحیههای اخیر خود نیازی ندارد.
تسنیم همچنین نوشت این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن از سوی مقامهای جمهوری اسلامی است.