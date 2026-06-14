بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، پدر نیمار برای مدت برگزاری مسابقات، ویلایی مجلل در ایالت فلوریدا اجاره کرده است که هزینه اقامت در آن حدود ۳ هزار پوند در روز برآورد می‌شود. این اقامتگاه در مجموعه ریونیون ریزورت قرار دارد و تنها ۲۰ دقیقه با مجموعه تفریحی دیزنی‌ورلد فاصله دارد.

این ویلای ۱۴ خوابه که ارزشی در حدود ۱۰.۸ میلیون پوند دارد، امکاناتی کم‌نظیر از جمله استخر بزرگ، سالن بدنسازی، زمین بسکتبال، سالن بولینگ اختصاصی، سینمای خانگی، اتاق بازی و شبیه‌ساز رانندگی را در اختیار ساکنان قرار می‌دهد.

یکی از بخش‌های جالب این عمارت، فضایی با تم مجموعه «جنگ ستارگان» است که برای کودکان خانواده در نظر گرفته شده و شامل اتاق‌های ویژه و دکوراسیونی الهام‌گرفته از این مجموعه سینمایی مشهور می‌شود.

گفته می‌شود برونا بیانکاردی، شریک زندگی نیمار، به همراه دو فرزند این ستاره برزیلی نیز در این اقامتگاه حضور دارند و مسابقات جام جهانی را از نزدیک دنبال می‌کنند.

نیمار که پس از مصدومیت‌های متعدد و دوران ناموفق حضورش در الهلال به باشگاه سانتوس بازگشته است، به شکلی غیرمنتظره در فهرست نهایی کارلو آنچلوتی برای جام جهانی قرار گرفت. با این حال، او به دلیل مصدومیت ساق پا دیدار نخست برزیل مقابل مراکش را از دست داد و هنوز زمان بازگشتش به میادین مشخص نیست.