نظام‌الدین موسوی، سخنگوی پیشین هیات رییسه مجلس جمهوری اسلامی، در پلتفرم ایکس نوشت حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در روزی که قرار بود تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود، با هدف بر هم زدن تفاهم انجام نشد، بلکه تلاشی برای «تحقیر جمهوری اسلامی» صورت گرفت.

او خطاب به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی نوشت: «حضرات مذاکره‌کننده، به تحقیر تن ندهید و در شرایط تحقیر، هیچ چیز را امضا نکنید.»

موسوی همچنین نوشت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با چنین اقداماتی در پی آن است که بتواند ادعای پیروزی کند.

در روزهای اخیر جزییاتی از پیش‌نویس تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن منتشر شده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فشارهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا برای تغییر متن ۱۴ ماده‌ای نتیجه‌ای نداشته و واشینگتن از طریق میانجی قطری اعلام کرده است به اصلاحیه‌های اخیر خود نیازی ندارد.

تسنیم همچنین نوشت این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است.