شبکه العربیه گزارش داد علی الحاج، از فرماندهان حزبالله، در حمله هوایی یکشنبه ۲۴ خرداد اسرائیل به ضاحیه بیروت کشته شده است.
دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد در این حمله سه نفر کشته شدند.
العربیه همچنین گزارش داد ارتش اسرائیل یکشنبه سه حمله هوایی به شهر سجد در جنوب لبنان انجام داده است.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود در واکنش به شلیک سه پهپاد از سوی حزبالله به شمال اسرائیل و آنچه نقض آتشبس از سوی این گروه خواند، یکی از مقرهای حزبالله را در ضاحیه بیروت هدف قرار داده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، با اشاره به تداوم بحران معیشتی بازنشستگان گفت با وجود تورم سنگین و کاهش مستمر قدرت خرید، مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری هنوز پرداخت نشده و حتی احکام جدید نیز از نگاه فعالان کارگری پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
او همچنین بحران کنونی را در چارچوب مشکلات مالی دولت و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی ارزیابی کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره بازی ایران-نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «فضای حاکم بر لسآنجلس در مراسم افتتاحیه روز جمعه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس مشهود بود؛ جایی که هنگام ورود پرچم ایران به زمین، صدای هو کردن تماشاگران شنیده شد.»
تیم ملی فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود.
رویترز با اشاره حضور گسترده ایرانیان در لسآنجلس مینویسد: «این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.»
رویترز با اشاره به جو افتتاحیه جام جهانی در استادیوم سوفای لس آنجلس، جایی که نخستین بازی تیم ملی برگزار میشود، مینویسد: «ایران روز بازی خواهد فهمید هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبهرو خواهد شد.»
دیدار ایران - ونزوئلا به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه نیز تاثیر میپذیرد.
گزارشها درباره پیشرفت مذاکرات با هدف پایان دادن به درگیریها نیز نتوانسته از تنشهای پیرامون تیم بکاهد. مقامهای فوتبال ایران از فیفا انتقاد کردهاند؛ چرا که در اولین اقدام برای ۱۵ عضو فدراسیون فوتبال ایران ویزای سفر به جام جهانی صادر نشده است.
نظامالدین موسوی، سخنگوی پیشین هیات رییسه مجلس جمهوری اسلامی، در پلتفرم ایکس نوشت حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در روزی که قرار بود تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود، با هدف بر هم زدن تفاهم انجام نشد، بلکه تلاشی برای «تحقیر جمهوری اسلامی» صورت گرفت.
او خطاب به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت: «حضرات مذاکرهکننده، به تحقیر تن ندهید و در شرایط تحقیر، هیچ چیز را امضا نکنید.»
موسوی همچنین نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با چنین اقداماتی در پی آن است که بتواند ادعای پیروزی کند.
در روزهای اخیر جزییاتی از پیشنویس تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن منتشر شده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فشارهای نظامی و دیپلماتیک آمریکا برای تغییر متن ۱۴ مادهای نتیجهای نداشته و واشینگتن از طریق میانجی قطری اعلام کرده است به اصلاحیههای اخیر خود نیازی ندارد.
تسنیم همچنین نوشت این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن از سوی مقامهای جمهوری اسلامی است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در پیامی به مناسبت تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای او آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.
نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امیدوار است ترامپ در مسیر هدایت آمریکا به سوی «آیندهای روشن و صلح از طریق قدرت» موفق باشد.
او همچنین بر تداوم همکاری میان واشینگتن و تلآویو تاکید کرد و گفت آمریکا و اسرائیل به ارتقای هرچه بیشتر روابط و اتحاد میان دو کشور ادامه خواهند داد.
این پیام پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل به اهدافی در ضاحیه بیروت حمله کرد. این حمله پس از شلیک پرتابههایی از سوی حزبالله به شمال اسرائیل و نقض آتشبس از سوی این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام شد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه غبیری در ضاحیه بیروت، یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزبالله بوده است.
بر اساس گزارش شبکه المیادین، در این حمله یک ساختمان پنجطبقه هدف قرار گرفته است.
خبرگزاری ملی لبنان ابتدا از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر در این حمله خبر داد، اما ساعتی بعد اعلام کرد شمار کشتهشدگان به سه نفر افزایش یافته است.
این حمله پس از آن انجام شد که حزبالله پرتابههایی را به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل این اقدام را نقض آتشبس خواند و حزبالله را مسئول آن دانست.