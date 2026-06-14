خبرگزاری فارس میگوید جمهوری اسلامی پس از «امتیازهای» ترامپ از حمله به اسرائیل خودداری کرد
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد: «دقایقی دیگر، بیانیه رسمی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی درباره توافق آتش بس منتشر خواهد شد.»
به نوشته فارس، جمهوری اسلامی پس از حمله به ضاحیه بیروت، مذاکرات خود را لغو و آماده حمله به اسرائیل شده بود. اما در نهایت، با امتیازهای لحظه آخری که از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ارائه شد، از جمله حفظ تمامیت ارضی لبنان و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان و رفع بلادرنگ محاصره، متقاعد شد که از انجام حمله خود صرفنظر کند.»
این خبرگزاری اشاره کرد: «همچنین مقرر شد نظام حقوقی تردد در آبهای خلیج فارس با همکاری ایران و عمان تنظیم شود.»