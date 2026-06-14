باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، گفت بعید است هر توافقی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود، تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد یا نسبت به آن بهبود قابل توجهی محسوب شود.

او ابراز امیدواری کرد بمباران‌ها متوقف شود و گفت دیپلماسی نسبت به اقدام نظامی راه بهتری برای حل اختلافات است.

اوباما افزود که توافق‌هایی که ۸۰ یا ۹۰ درصد مشکلات را حل می‌کنند، می‌توانند از وقوع جنگ جلوگیری کنند.