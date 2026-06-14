دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال نوشت حمله یکشنبه اسرائیل به بیروت نباید انجام میشد، بهویژه در شرایطی که واشینگتن و تهران به گفته او «بسیار نزدیک» به دستیابی به توافق صلح هستند.
ترامپ گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حملهای که «هیچ کشته یا زخمی نداشته»، نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند.
او افزود آمریکا به توافقی نزدیک شده که میتواند برای منطقه، از جمله لبنان، صلح به همراه داشته باشد و از همه طرفها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.
ترامپ همچنین گفت نباید حمله دیگری از سوی اسرائیل در لبنان انجام شود و در مقابل، حزبالله نیز نباید حملات تازهای علیه اسرائیل انجام دهد.
رییسجمهوری آمریکا در پایان نوشت: «این میتواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد؛ بیایید آن را خراب نکنیم.»