مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در پیامی از حامیان جمهوری اسلامی خواست در مسیر تحقق آرمانهای نظام، از مجتبی خامنهای تبعیت کنند.
او نوشت: «ملت بصیر و غیور که در خونخواهی علی خامنهای مبعوث شدید و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی با مجتبی خامنهای عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن، تبعیت کردن است.»
روحالله لکعلیآبادی، نماینده مجلس، گفت جمهوری اسلامی به دلیل «تجربه تلخ» گذشته هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و باید به تیم مذاکرهکننده اعتماد کرد.
به گزارش رسانههای ایران، او افزود هرگونه توافق باید بر پایه «راستیآزمایی عینی و ملموس تعهدات آمریکا» و سپس ورود به گام بعدی باشد.
روحالله لکعلیآبادی گفت جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره با آمریکا «دست به ماشه» است و افزود: «مذاکره برای ما زمان پر کردن خشابهایمان و باز کردن پایگاههای موشکیمان است».
او همچنین گفت که جمهوری اسلامی در یک «جنگ اقتصادی» قرار دارد و مذاکره میتواند فرصتی برای «خرید زمان» باشد.
دیدار هلند و ژاپن در روز چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از مهمترین مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب میشود. هلندیها که سه بار نایبقهرمان جهان شدهاند، رقابتهای خود را برابر تیمی آغاز میکنند که در شگفتیسازی، تکراری شدهاند.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
هر دو تیم رویایی دستنیافتنی دارند؛ یکی قهرمانی و دیگری رسیدن به نیمهنهایی.
طبق پیشبینی ابررایانه اوپتا، هلند با ۵۰.۲ درصد شانس پیروزی، بخت نخست این مسابقه است. احتمال برد ژاپن ۲۴.۵ درصد و شانس تساوی ۲۵.۲ درصد برآورد شده است.
احتمالا کسی منتظر شگفتی نیست!
تیمهای ملی فوتبال هلند و ژاپن یکشنبه شب به وقت ایران در حساسترین بازی خود در دور گروهی جام جهانی در استادیوم ایتیاندتی در دالاس به مصاف یکدیگر میروند تا به نوعی تکلیف صدرنشین گروه F را مشخص کنند؛ گروهی که سوئد و تونس نیز در آن از بخت صعود برخوردارند.
هلند و ژاپن تاکنون فقط سه بار در سطح ملی بزرگسالان با یکدیگر روبهرو شدهاند؛ حاصل این دیدارها دو پیروزی برای هلند و یک تساوی بوده و ژاپن هرگز موفق به شکست دادن نارنجیها نشده است. آخرین تقابل دو تیم در سال ۲۰۱۳ با تساوی ۲ بر ۲ پایان یافت و تنها بازی رسمی آنها در جام جهانی ۲۰۱۰ بود که هلند با گل وسلی اسنایدر ۱ بر ۰ پیروز شد.
در حالی که هلند از نظر تاریخی دست بالا را مقابل ژاپن داشته، برخی رسانههای هلندی پیش از مسابقه هشدار دادهاند که ژاپن در سالهای اخیر مقابل تیمهای اروپایی نتایج بسیار خوبی گرفته و به یکی از خطرناکترین تیمهای آسیا تبدیل شده است.
هلند به دنبال نخستین قهرمانی تاریخ خود در جام جهانی است. نارنجیها سه بار در سالهای ۱۹۷۴، ۱۹۷۸ و ۲۰۱۰ به فینال رسیدهاند اما هر سه بار ناکام ماندهاند؛ رکوردی که آنها را به پرافتخارترین تیم بدون عنوان قهرمانی جهان تبدیل کرده است.
ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آلمان و اسپانیا همه را شگفتزده کرد و حالا امیدوار است بار دیگر معادلات را بر هم بزند.
رونالد کومان، سرمربی هلند، درباره این مسابقه گفت: «فشار زیادی روی خودمان گذاشتهایم. میخواهیم در این جام جهانی تا مراحل پایانی پیش برویم. تیم قدرتمندی داریم، اما فعلا باید فقط روی بازی با ژاپن تمرکز کنیم.»
بینقص در مقدماتی
هلند با عملکردی درخشان به جام جهانی رسید؛ شاگردان رونالد کومان در مرحله انتخابی اروپا شکستناپذیر بودند و با ۶ برد و ۲ تساوی، ۲۷ گل زده و تنها ۴ گل خورده به عنوان صدرنشین گروه خود صعود کردند.
ژاپن در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا بیشتر از هر تیم دیگری گل زد. این تیم ۵۴ بار موفق به گلزنی شد که یک پیروزی سه بر صفر انضباطی مقابل کره شمالی نیز در این آمار لحاظ شده است. ژاپن، به جز سه کشور میزبان، نخستین تیمی بود که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
ژاپن هرگز نتوانسته از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال فیفا فراتر برود. در واقع، این تیم با ۲۵ مسابقه، رکورد بیشترین تعداد بازی در این رقابت ها بدون رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را در اختیار دارد.
یک مربی کهنهکار
هاجیمه موریاسو تنها سرمربی تاریخ ژاپن است که در بیش از ۱۰۰ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشته است. او از تابستان ۲۰۱۸ سرمربی ژاپن بوده و همچنین نخستین مربی است که این تیم را در دو دوره جام جهانی فوتبال فیفا هدایت کرده است.
موریاسو در سال ۲۰۲۲ ژاپن را به مرحله یک هشتم نهایی رساند؛ جایی که این تیم در ضربات پنالتی برابر کرواسی حذف شد.
مهمترین سلاح ژاپن
در تیم ژاپن، نگاهها بیش از همه به تاکهفوسا کوبو دوخته شده است؛ ستاره رئال سوسیداد که بسیاری او را خلاقترین بازیکن نسل فعلی فوتبال ژاپن میدانند. کوبو در سالهای اخیر به مهره اصلی خط حمله ساموراییها تبدیل شده و با توانایی بالای خود در دریبلزنی، خلق موقعیت و بازی بین خطوط، مهمترین سلاح هجومی تیم هاجیمه موریاسو محسوب میشود.
در کنار او، آیاسه اوئدا پس از فصلی درخشان در فاینورد و ثبت ۲۵ گل در اردیویسه، امید نخست گلزنی ژاپن به شمار میرود. دایچی کامادا، آئو تاناکا و جونیا ایتو نیز از بازیکنانی هستند که نقش مهمی در انتقال سریع توپ و ضدحملات این تیم دارند.
ژاپن البته با چند غایب مهم وارد جام جهانی شده است. کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت در فهرست نهایی حضور ندارد و واتارو اندو، کاپیتان تیم، نیز پیش از آغاز مسابقات از تیم ملی خداحافظی کرد.
ویرجیل فندایک، ستون اصلی
در سوی مقابل، هلند همچنان به کاپیتان خود، ویرجیل فندایک، به عنوان ستون اصلی تیم تکیه دارد. مدافع لیورپول علاوه بر رهبری خط دفاعی، یکی از خطرناکترین بازیکنان هلند روی ضربات ایستگاهی است.
در خط حمله نیز کودی خاکپو مهمترین مهره رونالد کومان به شمار میرود؛ مهاجمی که در فصل گذشته آمار قابل توجهی از گل و پاس گل ثبت کرد و بسیاری از تحلیلگران هلندی او را اصلیترین امید گلزنی نارنجیها در جام جهانی میدانند.
تیجانی رایندرز و رایان گراونبرخ نیز موتور خط میانی تیم هستند و وظیفه ایجاد تعادل میان دفاع و حمله را بر عهده دارند.
هلند نیز پیش از جام جهانی یک ضربه مهم دریافت کرد؛ ژاوی سیمونس، ستاره خلاق این تیم، به دلیل مصدومیت شدید زانو مسابقات را از دست داد.
با این حال، ترکیب نارنجیها همچنان مملو از بازیکنان باتجربه و ستاره است. ممفیس دپای پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به ترکیب بازگشته و دنزل دومفریس نیز با نفوذهای مداوم از جناح راست یکی از خطرناکترین بازیکنان تیم محسوب میشود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در گفتوگو با سیبیاس، با بیان این که واکنش اسرائیل به حزبالله در حملات روز یکشنبه با خویشتنداری همراه بود، اعلام کرد: «در مسیر درست برای امضای توافق با جمهوری اسلامی قرار داریم.»
هگست در این مصاحبه که عصر یکشنبه ۲۴ خرداد پخش شد، گفت: «بازگشت تردد دریایی در تنگه هرمز به شرایط عادی ممکن است پس از امضای توافق چند روز زمان ببرد.»
به گفته وزیر جنگ آمریکا، دونالد ترامپ پیشتر برنامه هستهای جمهوری اسلامی را به شکل ویرانگری به عقب رانده است و آمریکا همچنان بر مواد هستهای ایران نظارت دارد. او تاکید کرد: «هر توافقی بر پایه عملکرد و شاخصهای قابل سنجش خواهد بود و شامل بازرسی و نظارت خواهد شد؛ چه از سوی آمریکا و چه نهادهای بینالمللی.»
هگست گفت: «تهران بهخوبی از خسارتهای سنگینی که به توان نظامی، پدافند هوایی و قابلیتهایش وارد شده آگاه است و نمیخواهد آن وضعیت تکرار شود.»
او گفت: «آمادگی واشینگتن برای ازسرگیری عملیات نظامی و وارد کردن خسارتهای بیشتر، یکی از دلایل حضور جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بوده است.»
هگست ادامه داد: «تفاهمنامه اولیه، چارچوبی برای حل موضوع مواد هستهای ایجاد خواهد کرد و ایران یا باید این مواد را از بین ببرد یا رقیقسازی کند و هرگونه امتیاز نیز منوط به نظارت و اجرای تعهدات خواهد بود.»
او درباره روند از بین بردن اورانیوم غنیشده در ایران گفت: «چه به صورت فیزیکی و چه به شکلهای دیگر، در این روند دخیل خواهیم بود تا اطمینان پیدا کنیم این اتفاق میافتد. ممکن است ارتش آمریکا باشد. ممکن است گزینه دیگری باشد.»
وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد: «فکر میکنم مذاکرهکنندگان ما، مذاکرهکنندگان در سطح جهانی ما، گزینههای زیادی خواهند داشت. ارتش آمریکا در این نوع کارها مهارت دارد، وزارت انرژی هم همینطور؛ بنابراین، همکاری با ایرانیها برای اطمینان از نابودی و خروج آن و برچیده شدن برنامهشان، محور اصلی خواهد بود.»
او در پایان، بار دیگر تاکید کرد که محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران متوقف نشده است، و افزود: «ما ۱۲۵ میلیون بشکه نفت از تنگهها عبور دادهایم و ایران نتوانسته کاری در مورد آن انجام دهد.»
هگست تاکید کرد که «هیچ کشتی از مبدا یا به مقصد ایران» از محاصره آمریکا دریایی آمریکا عبور نکرده و در تمام این مدت آمریکا کنترل تنگه هرمز را بر عهده داشت.
مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانهها گفت تصمیمگیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده مجتبی خامنهای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریانها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیمها بدانند.
او همچنین استفاده از برچسبهایی مانند «خیانت» و «وطنفروشی» علیه تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را مایه تاسف خواند.
پزشکیان گفت آنچه درباره جنگ و مذاکره با آمریکا در صداوسیما مطرح میشود، لزوما بازتابدهنده دیدگاه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع یا رهنمودهای مجتبی خامنهای نیست.
او افزود حتی اگر نظر شخصیاش متفاوت باشد، خود را موظف به تبعیت از «تصمیم نهایی نظام» میداند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحثها درباره تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن و اختلافنظرها درباره آن ادامه دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال نوشت حمله یکشنبه اسرائیل به بیروت نباید انجام میشد، بهویژه در شرایطی که واشینگتن و تهران به گفته او «بسیار نزدیک» به دستیابی به توافق صلح هستند.
ترامپ گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حملهای که «هیچ کشته یا زخمی نداشته»، نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند.
او افزود آمریکا به توافقی نزدیک شده که میتواند برای منطقه، از جمله لبنان، صلح به همراه داشته باشد و از همه طرفها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.
ترامپ همچنین گفت نباید حمله دیگری از سوی اسرائیل در لبنان انجام شود و در مقابل، حزبالله نیز نباید حملات تازهای علیه اسرائیل انجام دهد.
رییسجمهوری آمریکا در پایان نوشت: «این میتواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد؛ بیایید آن را خراب نکنیم.»