وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش اسرائیل اندکی پیش از حمله به منطقه ضاحیه بیروت، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) را از این عملیات مطلع کرده بود.
ارتش اسرائیل پیشتر در بیانیهای اعلام کرد در واکنش به شلیک پرتابه از سوی حزبالله به شمال اسرائیل و نقض آتشبس از سوی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، یکی از مقرهای حزبالله را در ضاحیه بیروت به طور دقیق هدف قرار داده است.
عبدالاله الحجر، مشاور رییس شورای عالی سیاسی حوثیهای یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت در صورت تشدید تنشها و در صورت لزوم، حوثیها ممکن است از بستن تنگه بابالمندب به عنوان ابزاری برای فشار بر دشمنان خود استفاده کنند.
او گفت حوثیهای یمن پیشتر نیز تجربه بستن این آبراه به روی کشتیهای مرتبط با اسرائیل را داشتند و در صورت نیاز، این اقدام را «به شکلی حسابشده» تکرار خواهند کرد.
تسنیم در گزارشی از صنعا نوشت بابالمندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت جهانی است و بسته شدن آن میتواند بر زنجیره تامین کالا و قیمت انرژی در جهان تاثیر بگذارد.
حوثیهای یمن از زمان آغاز جنگ غزه پس از حادثه هفتم اکتبر بارها کشتیهای مرتبط با اسرائیل و برخی شناورهای تجاری را در دریای سرخ و تنگه بابالمندب هدف قرار دادند؛ حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا و متحدانش همراه شده است.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و رییس ستاد تشییع علی خامنهای، گفت همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای کامل بخشنامهها و ابلاغیههای این ستاد هستند و این دستورالعملها در حکم مصوبات دولت تلقی میشوند.
او این اظهارات را در جلسه دبیرخانه ستاد تشییع علی خامنهای مطرح کرد.
ستاد تشییع علی خامنهای روز گذشته اعلام کرد مراسم تشییع او و اعضای خانوادهاش از ۱۳ تا ۱۸ تیر در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد. بر اساس این برنامه، مراسم خاکسپاری او ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام میشود.
این مراسم در حالی برگزار میشود که ۱۰۶ روز از کشته شدن علی خامنهای در حمله هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا به محل کار او میگذرد.
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
او در گفتوگو با دفاعپرس، حمله ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
ارتش اسرائیل در بیانیهای یکشنبه ۲۴ خرداد اعلام کرد در واکنش به شلیک پرتابه از سوی حزبالله به شمال اسرائیل، اهدافی از این گروه را در ضاحیه بیروت هدف قرار داده است.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت اگر شرایط جنگی است، جنگ باید ادامه یابد و اگر قرار بر صلح باشد، باید صلحی شرافتمندانه رقم بخورد.
او درباره تفاهم احتمالی با آمریکا گفت مردم به دلیل تجربه برجام درباره نتایج هرگونه توافق پرسشها و ابهاماتی دارند و تیم مذاکرهکننده باید روند مذاکرات و اهداف آن را با شفافیت بیشتری توضیح دهد.
جوکار گفت جمهوری اسلامی در موقعیت برتر قرار دارد و «آمریکا را تحقیر کرده است».
جیلن برانسن با درخشش تاریخی خود در بازی پنجم فینال، تیم نیویورک نیکس را به مقام قهرمانی انبیای رساند. این ستاره ۲۹ ساله در این مسابقه حساس ۴۵ امتیاز کسب کرد. برانسن با این نمایش درخشان، جایزه ارزشمندترین بازیکن (MVP) فینال را به دست آورد.
او در کل این سری پنجبازی، میانگین ۳۲.۶ امتیاز، ۴.۲ ریباند و ۴.۶ پاس گل را ثبت کرد.
برانسن در شبی که سایر همتیمیهایش برای امتیازگیری چندان موفق نبودند، عملکرد فوقالعادهای داشت. ۱۴ پرتاب از ۲۷ شوت برانسون وارد سبد شد. او همچنین ۱۳ پرتاب از ۱۵ پنالتی خود را وارد سبد کرد.
برانسن در کوارتر چهارم بازی پنجم، به تنهایی ۱۵ امتیاز حیاتی به دست آورد. نیکس در ابتدای این کوارتر با اختلاف ۷ امتیاز عقب بود.
تیم نیویورک حتی در نیمه اول با اختلاف ۱۶ امتیاز از حریف عقب افتاد. با این حال، بازیکنان نیکس با رهبری برانسن یک بازگشت فوقالعاده رقم زدند و در نهایت با نتیجه ۹۴ بر ۹۰ پیروز شدند.
برانسن با ثبت ۴۵ امتیاز، رکورد بیشترین امتیاز یک بازیکن مهمان در مسابقه نهایی و سرنوشتساز فینال را تکرار کرد. این دستاورد بزرگ، نام او را در کنار بزرگانی چون لبران جیمز و استفن کری قرار داد.
او پس از بازی با چشمانی اشکبار اعلام کرد که این قهرمانی، رویای همیشگی او بوده است.
خانواده برانسن پیوند بسیار عمیقی با نیویورک نیکس دارند. ریک برانسن، پدر جیلن، در حال حاضر مربی کمکی نیکس است.
ریک در سال ۱۹۹۹ به عنوان بازیکن با نیکس به فینال رسیده بود اما در آن زمان مغلوب اسپرز شد. اکنون پسر او توانست انتقام آن شکست قدیمی را از سانآنتونیو بگیرد.
منتقدان برانسن در گذشته او را به خاطر قد کوتاهش (۱.۸۸ متر) برای رهبری یک تیم قهرمان مناسب نمیدانستند.
برانسن همچنین در درفت سال ۲۰۱۸ به عنوان انتخاب سیوسوم برگزیده شد. او با این قهرمانی، پاسخ محکمی به تمام تردیدها داد.
او حتی در سال ۲۰۲۴ از دریافت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دستمزد بیشتر گذشت تا باشگاه بتواند بازیکنان باکیفیتی مثل میکال بریدجز را جذب کند. این فداکاری مالی در نهایت به اولین قهرمانی نیکس پس از سال ۱۹۷۳ منجر شد.