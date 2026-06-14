اوباما: بعید است توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد
باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، گفت بعید است هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد. او افزود دیپلماسی راه بهتری از اقدام نظامی است. اوباما همچنین گفت توافقهایی که بخش عمده مشکلات را حل میکنند، میتوانند مانع جنگ شوند.
باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، گفت بعید است هر توافقی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود، تفاوت چشمگیری با برجام داشته باشد یا نسبت به آن بهبود قابل توجهی محسوب شود.
او ابراز امیدواری کرد بمبارانها متوقف شود و گفت دیپلماسی نسبت به اقدام نظامی راه بهتری برای حل اختلافات است.
اوباما افزود که توافقهایی که ۸۰ یا ۹۰ درصد مشکلات را حل میکنند، میتوانند از وقوع جنگ جلوگیری کنند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد بر اساس این ارزیابیها، خود را برای احتمال شلیک به خاک اسرائیل در ساعات آینده آماده میکند.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش، پس از حمله به بیروت در حال برگزاری ارزیابیهای مستمر از وضعیت با همه فرماندهان مرتبط است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارد و برای سناریوهای مختلف دفاعی و تهاجمی آماده است و از شهروندان خواست هوشیار باشند، مسئولانه عمل کنند و دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی را دنبال کنند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد شلیک به خاک این کشور را تحمل نخواهد کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.
فاکسنیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت در روز ۲۴ خرداد نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبهرو کرده است.
تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد گفت که این دیپلمات در گفتوگو با او، این حملات را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییسجمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش با حزبالله از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزبالله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزبالله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیهای حملات این کشور به بیروت را تایید.
ارتش اسرائیل عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.
شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزبالله به نام «علی الحجاج» کشته شد.
همزمان با این تحولات، مقامهای ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید میکند.
کامران پولادی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی، گفت برخی افراد با تکرار «حرف دشمن» و ایجاد اختلاف در جامعه، وحدت کشور را هدف قرار میدهند.
او با اشاره به تاکید مجتبی خامنهای بر حفظ وحدت، خواستار ورود دستگاه قضایی شد و گفت این افراد باید احضار و تذکر بگیرند و اگر «قابل هدایت» نیستند، با آنان برخورد جدیتر شود.
پولادی همچنین گفت باید اجازه داد «میدان و دیپلماسی» در کنار یکدیگر مسیر خود را طی کنند. او افزود: مردان میدان و دیپلماسی در چارچوب خطوط قرمز تعیینشده از سوی مجتبی خامنهای، منافع جمهوری اسلامی را دنبال میکنند.