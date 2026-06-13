ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»

سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ می‌خواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیم‌هایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا می‌توانند دوستان بسیار خوبی باشند.»

پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقی‌مانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانه‌ای مثبت از سوی آمریکا دانست.

او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس می‌کند در خانه خود حضور دارد.

سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروه‌های موسیقی، صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.

او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنش‌های سیاسی گفت: «آمریکا می‌تواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ می‌دهد.»