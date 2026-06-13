اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشستی در همدان، گفت: «تفاهم نامه اسلامآباد که در حال پیگیری است، بر خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان تمرکز دارد و در این مرحله تصمیم بر این شده که بحثی در مورد موضوع هستهای نشود.»او ادامه داد: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی نیست.»بقائی افزود: «به دلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم.»او اضافه کرد: «طرف مقابل به هیچ عنوان عملکرد مناسبی در ایفای تعهدات خود نداشته و ما نیز باید متناسب با آن پیشبینیهای لازم را انجام دهیم.»
حسن پوربیگلری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت آنچه آمریکا را پای میز مذاکره کشاند، برتری نظامی و آمادگی جمهوری اسلامی بود.
او افزود راهبرد جمهوری اسلامی در برابر «دشمن آمریکایی ـ اسرائیلی» حفظ آمادگی و برتری نظامی است و جمهوری اسلامی در مذاکرات از «خط قرمزهای» خود کوتاه نخواهد آمد.
پوربیگلری همچنین حملات اخیر آمریکا و اسرائیل را «حرکات ایذایی» با جنبه تبلیغاتی و نمایشی توصیف کرد و گفت آمادگی نظامی جمهوری اسلامی در حال افزایش است.
سایت هرانا گزارش داد پیمان گنجی، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، این حکم به ریاست ایمان افشاری صادر شده و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
پیمان گنجی ۳۳ ساله است و پس از بازداشت در دیماه ۱۴۰۴ به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی به رسانه آمریکایی پولیتیکو گفت: «برخی معتقدند ایران نباید در این رقابتها شرکت کند چون آمریکا به کشور ما حمله کرد اما نگاه ما انسانی است. معتقدیم ورزش میتواند به گسترش صلح کمک کند، ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.»
ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»
سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ میخواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیمهایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا میتوانند دوستان بسیار خوبی باشند.»
پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانهای مثبت از سوی آمریکا دانست.
او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس میکند در خانه خود حضور دارد.
سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروههای موسیقی، صنایعدستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.
او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنشهای سیاسی گفت: «آمریکا میتواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ میدهد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰ زیرساخت حزبالله در جنوب لبنان، از جمله سکوهای پرتاب و ساختمانهای مورد استفاده این گروه، را هدف حملات خود قرار داده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای حزبالله را که در منطقه فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شناسایی شده بودند، هدف قرار داده و کشته است.
ارتش اسرائیل ساعاتی پیش برای چندین منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر و اعلام کرد در واکنش نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله، علیه این گروه اقدام خواهد کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد آژیرهای هشدار در منطقه مارگالیوت پس از شناسایی نفوذ یک «پرنده متخاصم» فعال شد.
این ارتش سپس خبر داد یک هدف هوایی مشکوک در منطقه فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، این حادثه تلفات جانی نداشته و جزییات آن در دست بررسی است.
همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی آنچه نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله خواند، علیه این گروه اقدام خواهد کرد.