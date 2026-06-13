دفتر نشر آثار علی خامنهای جزییات مراسم تشییع و تدفین او را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، مراسم تشییع روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیرماه در تهران و قم برگزار میشود و جنازه او روز ۱۸ تیرماه در مشهد و در حرم امام هشتم شیعیان دفن میشود.
غلامرضا مظفری، استاندار خراسان رضوی، پیشتر گفت حداقل برآورد حضور در مراسم تشییع علی خامنهای در مشهد بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر است.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حمله هوایی اسرائیل و آمریکا به دفتر کارش کشته شد. اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین او ۱۰۶ روز پس از کشته شدنش صورت میگیرد.
خبرگزاری تسنیم خبر داده که تیم ملی فوتبال پیش از بازی با نیوزیلند در هتل وستدریفت در منطقه منهتن بیچ لسآنجلس اقامت خواهد داشت.
تیم فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه سوفی لسآنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
سایت هتل وستدریفت، هزینه اقامت در هر اتاق را شبانه ۵۵۰ دلار اعلام کرده است.
فاصله محل فعلی اردوی تیم ملی در تیخوانا تا هتل وستدریفت حدود ۲۶۵ کیلومتر است و ملیپوشان پس از ورود به لسآنجلس در این هتل مستقر خواهد شد.
شاگردان امیر قلعهنویی که در حال حاضر اردوی آمادهسازی خود را در تیخوانای مکزیک برگزار میکنند، یک روز پیش از این دیدار راهی لسآنجلس خواهند شد تا مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد صفحه یوتیوب این رسانه بهدلیل تحریم مسدود شده است. این خبرگزاری اعلام کرد اقدام گوگل در چارچوب مسدودسازی دهها کانال مرتبط با اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامیِ تحت تحریم آمریکا صورت گرفته است.
بر اساس گزارشها، گوگل دسترسی به ۷۵ کانال یوتیوب مرتبط با افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را قطع کرده است.
در این فهرست نامهایی چون مسعود پزشکیان، وزارت میراث فرهنگی، علیاکبر ولایتی، دانشگاه المصطفی و خبرگزاری فارس دیده میشود. همچنین کانالهای چند صرافی رمزارزی ایرانی، از جمله نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیتپین، نیز از دسترس خارج شدند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به پست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره فریبکاری مقامهای جمهوری اسلام، گفت: «دولت دونالد ترامپ به محض امضای هرگونه توافق با جمهوری اسلامی، وارد یک دام دیپلماتیک خواهد شد.»
او به سابقه رفتار جمهوری اسلامی در توافقهای قبلی اشاره کرد و افزود: «الگوی رفتاری جمهوری اسلامی مبتنی بر دیپلماسی فریب و خریدن زمان است.»
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، حمید (مهران) زارع، ۳۲ ساله، ۱۹ دیماه در جریان اعتراضات «انقلاب ملی» در مرودشت با شلیک گلوله نیروهای حکومت کشته شد.
بنا بر این گزارش، خانواده او روز بعد برای پیگیری وضعیتش مراجعه کردند، اما به آنان گفته شد که بازداشت شده است. با این حال، پیکر حمید زارع ۲۱ دیماه به خانواده تحویل داده شد و در شرایطی امنیتی، بدون اطلاعرسانی عمومی و با شتاب به خاک سپرده شد.
بر اساس این گزارش، خانواده او همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدهاند که در صورت اطلاعرسانی یا اعتراض، با پیامدهای دیگری روبهرو خواهند شد.
حمید زارع متاهل، پدر یک پسر ششساله و شاغل در حرفه کابینتسازی بود و در زمان کشته شدن مستاجر بود.