نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیب‌دیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.

آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش می‌کند تا هرچه سریع‌تر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت می‌کنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوق‌العاده‌اش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم می‌تواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»

نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سال‌های اخیر با مصدومیت‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.

ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب می‌شود.

در صورت بهبودی، نیمار می‌تواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.