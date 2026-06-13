خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در فهرست کانالهای مسدودشده یوتیوب قرار گرفت
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد صفحه یوتیوب این رسانه بهدلیل تحریم مسدود شده است. این خبرگزاری اعلام کرد اقدام گوگل در چارچوب مسدودسازی دهها کانال مرتبط با اشخاص و نهادهای جمهوری اسلامیِ تحت تحریم آمریکا صورت گرفته است.
بر اساس گزارشها، گوگل دسترسی به ۷۵ کانال یوتیوب مرتبط با افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را قطع کرده است.
در این فهرست نامهایی چون مسعود پزشکیان، وزارت میراث فرهنگی، علیاکبر ولایتی، دانشگاه المصطفی و خبرگزاری فارس دیده میشود. همچنین کانالهای چند صرافی رمزارزی ایرانی، از جمله نوبیتکس، والکس، رمزینکس و بیتپین، نیز از دسترس خارج شدند.