او شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «قرار است این توافق فردا (یکشنبه) امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود.»
ترامپ افزود: «در زمان مناسب و وقتی که همهچیز آرام شد، ما وارد عمل میشویم و به لطف بمبافکنهای زیبای بی-۲ (B-2) و خلبانان بینظیرشان، غبار هستهای دفنشده در اعماق کوههای مستحکم و فرورفته گرانیتی را بیرون میکشیم و آن را، چه در ایران و چه در ایالات متحده، رقیقسازی و نابود خواهیم کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در عین حال تهدید کرد: «ما مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و تمام خاورمیانه برای آیندهای طولانی هستیم. امیدواریم این فرایند به سرعت، به آسانی و بدون مشکل پیش برود. اگر اینطور نشود، ما جایگزین نهایی را در اختیار داریم که امیدواریم هرگز دوباره نیازی به استفاده از آن نباشد.»
ترامپ در این بیانیه، ضمن انتقاد دوباره از برجام و باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، نوشت: «رابطه ما با ایران بسیار متفاوتتر و بهتر از روابطی است که دولتهای قبلی داشتند. برخلاف پرداختهای صدها میلیارد دلاری اوباما به آنها، از جمله ۱.۷ میلیارد دلار اسکناس سبز و پول نقد، در اینجا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.»
مقامهای جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردهاند اما گفتهاند که این متن یکشنبه ۲۴ خرداد امضا نخواهد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت«درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی نیست.»
بقایی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی گزارشهای رسانهای در مورد سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلامآباد گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»
برخی رسانههای منطقه شنبه گزارش دادند که عباس عراقچی یکشنبه برای نظارت بر مراحل فنی امضای یادداشت تفاهم به اسلامآباد سفر خواهد کرد.
با این حال پس از آنکه مشخص شد مقامهای جمهوری اسلامی قصد سفر به اسلامآباد را ندارند، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد یکشنبه، فردا، مراسم امضای توافقنامه صلح آمریکا و جمهوری اسلامی را به صورت آنلاین و ویدیویی برگزار خواهد کرد.
پیش از آن نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، که نقش میانجی بین آمریکا و جمهوری اسلامی را بازی کرده، تاکید کرده بودند که یادداشت تفاهم روز یکشنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر نهایی شدن متن یادداشت تفاهم و امضای آن با استقبال رهبران برخی کشورها از جمله پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا و فرانسه مواجه شد.