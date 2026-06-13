شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داد که در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال صدور دستور از سوی مقامهای سیاسی این کشور بهمنظور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده میشود اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل همچنین در حال برنامهریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است تا از آسیب دیدن تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری شود.
یک منبع آگاه به کان گفت ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد، اما این حملات هدفمند و محدود هستند. به گفته این منبع، فعالیت ارتش این کشور در بیروت نیز همچنان با محدودیتهایی همراه است.
به گفته این منابع، موضوع نوار امنیتی قرار است در مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان که حدود یک هفته و نیم دیگر در آمریکا برگزار میشود، مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که در تماس تلفنی میان معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، محمد اسحاق دار، و وزیر خارجه عربستان سعودی، فیصل بن فرحان، دو طرف از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران در مرحله نهایی استقبال و ابراز امیدواری کردند که این روند به صلح و ثبات پایدار در منطقه منجر شود.
وزیر خارجه عربستان همچنین از تلاشهای مستمر پاکستان در زمینه میانجیگری و گفتوگو قدردانی کرد.
دو طرف درباره نشست آتی چهار وزیر خارجه منطقهای که قرار است اواخر ماه جاری در مصر برگزار شود نیز گفتوگو کردند.
رویترز گزارش داد که جیمز هاردن، گارد تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز، پس از آنکه بامداد شنبه به اتهام نقض قوانین مربوط به حمل سلاح (در سطح تخلف جزئی) بازداشت شده بود، از زندانی در هیوستون آزاد شد.
هاردن ۳۶ ساله در حال عبور از مرکز شهر هیوستون بود که خودروی حامل او و چهار نفر دیگر حدود ساعت ۳:۴۰ بامداد توسط پلیس متوقف شد. بر اساس اسناد دادگاه، زمانی که هاردن با خودروی خود پشت یک وسیله نقلیه دیگر توقف کرد، یکی از ماموران یک قبضه سلاح کمری را در جالیوانی خودروی مرسدس او مشاهده کرد.
طبق اسناد دادگاه، هاردن تایید کرد که سلاح متعلق به اوست و سپس بازداشت و به زندان شهرستان هریس منتقل شد.
او با تودیع وثیقه آزاد شد و قرار است دوشنبه ۱ تیر در دادگاه حاضر شود.
هاردن از زمان ورود به انبیای به عنوان سومین انتخاب درفت ۲۰۰۹، برای تیمهای اوکلاهما سیتی تاندر، هیوستون راکتس، بروکلین نتس، فیلادلفیا سونیسیکسرز، لسآنجلس کلیپرز و کلیولند کاوالیرز بازی کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که توافق او با تهران دیواری محکم در برابر هرگونه سلاح هستهای است و جمهوری اسلامی دیگر نه خواهان سلاح هستهای است و نه به آن دست خواهند یافت؛ چه از طریق خرید، چه توسعه، و چه از طریق هر شکل دیگری از تامین آن.
او شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «قرار است این توافق فردا (یکشنبه) امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود.»
ترامپ افزود: «در زمان مناسب و وقتی که همهچیز آرام شد، ما وارد عمل میشویم و به لطف بمبافکنهای زیبای بی-۲ (B-2) و خلبانان بینظیرشان، غبار هستهای دفنشده در اعماق کوههای مستحکم و فرورفته گرانیتی را بیرون میکشیم و آن را، چه در ایران و چه در ایالات متحده، رقیقسازی و نابود خواهیم کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در عین حال تهدید کرد: «ما مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و تمام خاورمیانه برای آیندهای طولانی هستیم. امیدواریم این فرایند به سرعت، به آسانی و بدون مشکل پیش برود. اگر اینطور نشود، ما جایگزین نهایی را در اختیار داریم که امیدواریم هرگز دوباره نیازی به استفاده از آن نباشد.»
ترامپ در این بیانیه، ضمن انتقاد دوباره از برجام و باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، نوشت: «رابطه ما با ایران بسیار متفاوتتر و بهتر از روابطی است که دولتهای قبلی داشتند. برخلاف پرداختهای صدها میلیارد دلاری اوباما به آنها، از جمله ۱.۷ میلیارد دلار اسکناس سبز و پول نقد، در اینجا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.»
مقامهای جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردهاند اما گفتهاند که این متن یکشنبه ۲۴ خرداد امضا نخواهد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت«درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی نیست.»
بقایی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی گزارشهای رسانهای در مورد سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلامآباد گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»
برخی رسانههای منطقه شنبه گزارش دادند که عباس عراقچی یکشنبه برای نظارت بر مراحل فنی امضای یادداشت تفاهم به اسلامآباد سفر خواهد کرد.
با این حال پس از آنکه مشخص شد مقامهای جمهوری اسلامی قصد سفر به اسلامآباد را ندارند، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد یکشنبه، فردا، مراسم امضای توافقنامه صلح آمریکا و جمهوری اسلامی را به صورت آنلاین و ویدیویی برگزار خواهد کرد.
پیش از آن نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، که نقش میانجی بین آمریکا و جمهوری اسلامی را بازی کرده، تاکید کرده بودند که یادداشت تفاهم روز یکشنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر نهایی شدن متن یادداشت تفاهم و امضای آن با استقبال رهبران برخی کشورها از جمله پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا و فرانسه مواجه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است توافق با جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۴ خرداد امضا شود.
او با اشاره به مفاد این توافق، ابراز امیدواری کرد این روند «بهسرعت، آسانی و به شکلی روان» به نتیجه برسد و هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «گزینه نهایی» دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد.
ترامپ این توافق را «دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای» توصیف کرد و تاکید کرد که در چارچوب آن هیچ پولی میان طرفین رد و بدل نخواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هستهای دولت باراک اوباما، موسوم به برجام، گفت آن توافق مسیر دستیابی ایران به سلاح هستهای را هموار میکرد، اما توافق کنونی مانعی در برابر دستیابی به این سلاح است.
او همچنین گفت در زمان مناسب و پس از آرام شدن شرایط، مواد هستهای باقیمانده از تاسیسات در ایران خارج و نابود خواهد شد.
ترامپ در پایان ابراز امیدواری کرد این توافق زمینه همکاری میان آمریکا، ایران و کشورهای خاورمیانه را در سالهای آینده فراهم کند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در گفتوگوی تلفنی از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که به مرحله نهایی رسیده است، استقبال کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف همچنین از برگزاری مراسم امضای الکترونیکی این توافق که قرار است یکشنبه برگزار شود استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند این تحول مهم به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.
در این گفتوگو، وزیر خارجه عربستان از تلاشهای مستمر پاکستان در حمایت از میانجیگری و گفتوگو در طول این روند قدردانی کرد.
دو طرف همچنین درباره نشست آتی چهار وزیر خارجه منطقهای (R-4) که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در مصر برگزار شود، گفتوگو کردند.