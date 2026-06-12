وزارت خارجه قطر اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر و از پیشرفت حاصل‌شده در مذاکرات ابراز خرسندی کردند.

وزیران خارجه قطر و ترکیه همچنین از اعلام میانجی‌گری پاکستان مبنی بر نهایی شدن متن توافق صلح استقبال کردند. آن‌ها ابراز امیدواری کردند که آمریکا و ایران به‌زودی این توافق را امضا کنند.

دو طرف در ادامه بر حمایت کامل خود از تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای حل‌وفصل مسایل باقی‌مانده از طریق گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز تأکید کردند و آن را گامی در جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش فرصت‌های صلح پایدار در منطقه دانستند.