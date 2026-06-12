شبکه سی‌ان‌ان جمعه ۲۲ خرداد به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در تلاش است آمریکا را از آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس منصرف کند.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روزهای اخیر چندین بار با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت‌وگو کرده است. نتانیاهو پس از آخرین تماس خود با ترامپ اعلام کرد رییس‌جمهوری آمریکا متعهد شده است در توافق نهایی شامل حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده، برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محدود شدن توان موشکی و پایان حمایت تهران از گروه‌های نیابتی باشد.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از این منبع نوشت اسرائیل نسبت به اهداف جمهوری اسلامی در مذاکرات بدبین است و معتقد است حتی در صورت امضای یک تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن، این روند لزوما به توافق نهایی منجر نخواهد شد.