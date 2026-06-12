بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شدهاند که احتمالا در قالب «یک یادداشت تفاهم» خواهد بود، نه یک توافق نهایی. بر اساس این گزارش، ژنو در سوئیس به عنوان محل احتمالی امضای توافق مطرح شده و این مراسم ممکن است به زودی و از روز یکشنبه برگزار شود.
بلومبرگ نوشت یک مقام ارشد جمهوری اسلامی بامداد جمعه به یکی از مقامهای گروه هفت گفته است احتمال دستیابی به توافق زیاد است.
نشست امسال گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در اویان فرانسه برگزار میشود.
با این حال، یک مقام گروه هفت به بلومبرگ گفت جمهوری اسلامی هنوز آمادگی خود را برای شرکت در مراسم امضای توافق تایید نکرده است.
یک مقام دیگر گروه هفت نیز گفت نشانههایی از نزدیک شدن دو طرف به توافق وجود دارد، اما یادآور شد که تلاشهای دیپلماتیک پیشین نیز در نهایت به نتیجه نرسیده بودند.
همزمان، یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گفت مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی با توافق موافقت کردهاند، اما هنوز مشخص نیست مجتبی خامنهای این توافق را تایید کرده باشد.