خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش‌های منتشرشده درباره امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس را رد کرد و نوشت هرگونه گمانه‌زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری، «چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکایی نیست.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که بلومبرگ به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای یک توافق در قالب یک «یادداشت تفاهم» نزدیک شدند. بر اساس این گزارش، ژنو به عنوان محل احتمالی امضای این تفاهم مطرح شده است.

فارس اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره افزایش احتمال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و آنچه «تسلیم شدن» حکومت ایران برای توافق خوانده شده را «بازی روانی» توصیف کرد.

این رسانه همچنین گزارش داد بررسی‌ها در تهران همچنان ادامه دارد و هنوز «هیچ قطعیت کاملی» درباره دستیابی به تفاهم نهایی وجود ندارد.

بلومبرگ همچنین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد احتمال دستیابی به توافق زیاد است. با این حال، به گفته منابع آگاه، هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای این توافق احتمالی را تایید کرده باشد.