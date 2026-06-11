آنچه در ۲۰ خرداد روی داد
سنتکام بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد به وقت ایران اعلام کرد دور تازه حملات به اهدافی در ایران که از نیمهشب آغاز شده بود، به پایان رسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت ایالات متحده در این حملات ۴۹ موشک تاماهاوک به سوی اهدافی در ایران شلیک کرده و همزمان جنگندههای آمریکایی نیز عملیات بمباران انجام دادهاند. او همچنین از جمهوریخواهان در کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فورا تصویب کنند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد در پی این حملات، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی برای تردد هرگونه شناور تجاری و نفتکش بسته شده است.
بحرین نیز اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور همه پرتابههای شلیکشده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردهاند.
در همین حال، لیندزی گراهام گفت مقامهای جمهوری اسلامی بیش از رنج مردم ایران به ایدئولوژی خود پایبند هستند و به همین دلیل مذاکره با آنها بسیار دشوار است.
شرح کامل رویدادهای ۲۰ خرداد را اینجا بخوانید.