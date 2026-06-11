روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نوشت در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی مستقیم و حملات دشمن روبه‌رو است، تجمع همزمان ۲۸۵ نماینده مجلس در یک نقطه ثابت می‌تواند به «هدف راهبردی دشمن» تبدیل شود.

این روزنامه افزود برخلاف جلسات محدود دولت یا برخی نهادهای اجرایی که امکان برگزاری به شکل غیرعلنی و پراکنده را دارند، گردهم آمدن صدها نماینده در یک مکان مشخص، مخاطرات امنیتی متفاوتی ایجاد می‌کند.

خراسان همچنین نوشت قانون اساسی برای فقدان رییس‌جمهوری، وزیران و برخی مقام‌های ارشد کشور سازوکارهای جایگزین در نظر گرفته است، اما درباره مجلس چنین راه‌حلی وجود ندارد و اگر مجلس از نصاب قانونی خارج شود، بازگشت به وضعیت عادی تنها از طریق برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای امکان‌پذیر خواهد بود.

هم‌زمان، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که ۲۰ خرداد در اختیار رسانه‌های ایران قرار داد، برگزاری جلسات حضوری و محرمانه صحن مجلس را «تقریبا غیرممکن» توصیف کرد.

در این اطلاعیه آمده است که تجمع نمایندگان زیر یک سقف در شرایط جنگی می‌تواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.