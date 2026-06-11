فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران را به پایان رسانده‌اند؛ حملاتی که به گفته این فرماندهی مراکز شناسایی، ارتباطی و پدافند هوایی ایران را هدف قرار داده است.

سنتکام صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد به وقت ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این فرماندهی دور تازه‌ای از حملات علیه اهدافی در ایران که از نیمه شب آغاز شده بود را به پایان رسانده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات به دستور رییس‌جمهوری آمریکا انجام شده و طی آن توانمندی‌های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی حکومت ایران در نقاط مختلف کشور هدف قرار گرفته‌اند.

سنتکام اعلام کرد در این حملات از توانمندی‌های تفنگداران دریایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا استفاده شده و مهمات هدایت‌شونده دقیق علیه اهدافی به کار رفته است که از دید واشینگتن تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در حال تردد در آب‌های منطقه محسوب می‌شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را «حملات دفاعی تکمیلی» توصیف کرده و گفته است که این اقدام در پاسخ به آنچه «تجاوزهای بی‌دلیل و ادامه‌دار ایران» خوانده شده، انجام شده است.

این بیانیه ساعاتی پس از گزارش‌ها درباره وقوع انفجار در برخی مناطق جنوب ایران و همزمان با تشدید تنش‌های نظامی میان تهران و واشینگتن منتشر شد.

سنتکام در پایان تاکید کرد که نیروهای آمریکایی همچنان «هوشیار، آماده و دارای توان تهاجمی» هستند.

