فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۰ موشک را که از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقا شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کردند.
یک منبع نظامی مسئول در ارتش اردن گفت در پی این عملیات، شماری ترکش در مناطق مختلف سقوط کرد اما هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
او افزود تیمهای مهندسی ارتش با بقایای موشکها برخورد کرده و اقدامات لازم را برای اطمینان از نبود مواد منفجره در آنها انجام دادهاند.
این منبع تاکید کرد نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را به طور مستمر زیر نظر دارند و با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اردن اجازه نخواهد داد هیچ طرفی حریم هوایی این کشور را نقض کند.