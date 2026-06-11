فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد با حملات هوایی جمهوری اسلامی مقابله کرده و شماری از آنها را رهگیری و منهدم کردند.
در بیانیه این نهاد آمده است جمهوری اسلامی همچنان به رویکرد خصمانه و سازمانیافته خود از طریق حملات موشکی و پهپادی که غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد ادامه میدهد.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد همه یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و آماده دفاع از کشور هستند. در این بیانیه همچنین استفاده عامدانه از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه توصیف شده است.
روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نوشت در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی مستقیم و حملات دشمن روبهرو است، تجمع همزمان ۲۸۵ نماینده مجلس در یک نقطه ثابت میتواند به «هدف راهبردی دشمن» تبدیل شود.
این روزنامه افزود برخلاف جلسات محدود دولت یا برخی نهادهای اجرایی که امکان برگزاری به شکل غیرعلنی و پراکنده را دارند، گردهم آمدن صدها نماینده در یک مکان مشخص، مخاطرات امنیتی متفاوتی ایجاد میکند.
خراسان همچنین نوشت قانون اساسی برای فقدان رییسجمهوری، وزیران و برخی مقامهای ارشد کشور سازوکارهای جایگزین در نظر گرفته است، اما درباره مجلس چنین راهحلی وجود ندارد و اگر مجلس از نصاب قانونی خارج شود، بازگشت به وضعیت عادی تنها از طریق برگزاری انتخابات میاندورهای امکانپذیر خواهد بود.
همزمان، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای که ۲۰ خرداد در اختیار رسانههای ایران قرار داد، برگزاری جلسات حضوری و محرمانه صحن مجلس را «تقریبا غیرممکن» توصیف کرد.
در این اطلاعیه آمده است که تجمع نمایندگان زیر یک سقف در شرایط جنگی میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، حکم چهار سال حبس دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی در کرهجنوبی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. دو متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند و مجوز خروج از کشور را دریافت کردند.
این پرونده به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بازمیگردد؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.
به گزارش شبکه اسپوتیوی و بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نامهای «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر بهصورت مشترک و برخلاف میل قربانی به او تجاوز کردند.
دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آنها را به چهار سال حبس کاهش داد؛ حکمی که رسانههای کرهای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کردهاند.
از سوی دیگر، دو متهم دیگر پرونده که دادستانی آنها را به دیدهبانی متهم کرده بود، به دلیل «نبود شواهد عینی کافی» تبرئه شدند. این تبرئه با اعتراض وکیل قربانی همراه شد، اما با تایید نهایی حکم در دادگاه تجدیدنظر، دو فرد تبرئهشده میتوانند به ایران بازگردند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۰ موشک را که از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقا شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کردند.
یک منبع نظامی مسئول در ارتش اردن گفت در پی این عملیات، شماری ترکش در مناطق مختلف سقوط کرد اما هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
او افزود تیمهای مهندسی ارتش با بقایای موشکها برخورد کرده و اقدامات لازم را برای اطمینان از نبود مواد منفجره در آنها انجام دادهاند.
این منبع تاکید کرد نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را به طور مستمر زیر نظر دارند و با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اردن اجازه نخواهد داد هیچ طرفی حریم هوایی این کشور را نقض کند.
سردار آزمون، مهاجم پیشین تیم ملی، در گفتوگویی با «ورزش سه» درباره حذفش از تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «من قطعاً ناراحتم. حرفهای زیادی برای گفتن دارم، اما متأسفانه صحبت نمیکنم. اما به نظرم همه باید بدانند که من ایرانیام؛ خونم از ایران است.»
او گفت: «من آدمی بودم که اگر تیمم یک روز تعطیل میداد، به ایران برمیگشتم، سری میزدم و دوباره به محل تمرین بازمیگشتم.»
آزمون همچنین گفت: «قبل از جام جهانی ۲۰۱۴ هم که از تیم ملی خط خوردم، ناراحت بودم، اما همیشه گفتم این اختیار کادر فنی است و به این تصمیم احترام میگذارم. میدانم میتوانستم در جام جهانی کمک کنم.»
او ادامه داد: «مطمئنم شهریار مغانلو، مهدی طارمی، علی علیپور و دیگر مهاجمان میتوانند جای من را پر کنند.»
سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی، در حالی از تیم ملی کنار گذاشته شده که فصل موفقی را در امارات متحده عربی پشت سر گذاشت و یکی از ستارههای تیمش بود.
سومین مهاجم برتر تاریخ فوتبال ایران به دلیل مواضعش علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتشار تصویری در کنار حاکم دبی از تیم ملی حذف شد.
وزارت خارجه مصر حملات مکرر جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و نوشت از همه اقدامهای این کشورها برای حفظ امنیت، ثبات، حمایت از شهروندان و حفاظت از ظرفیتهای ملی خود در برابر این حملات که اتخاذ کنند، حمایت میکند.
مصر حملات جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها دانست؛ اقدامی که به گفته قاهره، تشدید خطرناک تنشهای منطقهای و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار میرود.
قاهره همچنین امنیت کشورهای عربی را بخشی اساسی از امنیت ملی مصر و جهان عرب توصیف کرد و بر ضرورت توقف تنشها، احترام به حاکمیت کشورها و ترجیح راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای حفظ ثبات منطقه تاکید کرد.