خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت قرار گرفتن منافع مرتبط با هلدینگ‌های اقتصادی تحت مدیریت ایلان ماسک در غرب آسیا، از جمله در کشورهای عربی و اسرائیل، در «بانک اهداف» جدید جمهوری اسلامی در حال بررسی است.

خبرگزاری فارس نوشت این اقدام پس از آن در حال بررسی است که به گفته این رسانه وابسته به سپاه، استفاده ارتش آمریکا و اسرائیل از زیرساخت‌های تحت مدیریت ایلان ماسک، از جمله استارلینک، اثبات شده است.

سانه وابسته به سپاه نوشت ایستگاه‌های زمینی استارلینک در اسرائیل، قطر، اردن، امارات متحده عربی و عمان، در کنار سهام‌داران اسپیس‌ایکس از جمله زیرساخت دو شرکت «آلفاظبی» و «مبادله»، از اهداف جدید جمهوری اسلامی هستند.