روابط عمومی ارتش از حمله پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داد
رسانههای ایرانی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پی حملات آمریکا به جنوب ایران، ارتش با پهپادها ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.
در این بیانیهها ادعا شده آنتنهای ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت هدف قرار گرفتهاند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز مدعی شد توقف حملات آمریکا نتیجه پاسخ نظامی ایران بوده و این پاسخ ادامه خواهد داشت.
این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل یا مقامهای آمریکایی تایید نشده است.