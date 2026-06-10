امارات متحده عربی حملات «تروریستی» جمهوری اسلامی را محکوم کرد
وزارت خارجه امارات متحده عربی چهارشنبه ۲۰ خرداد در بیانیهای حملات «تروریستی» جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد و تاکید کرد ابوظبی از هر اقدامی که به حفظ امنیت و ثبات این کشورها کمک کند، حمایت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است امارات متحده عربی این حملات را نقض آشکار حاکمیت بحرین، کویت و اردن و همچنین تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشورها میداند.
در ادامه این بیانیه بر همبستگی کامل ابوظبی با بحرین، کویت و اردن تاکید شده و آمده است امارات از هر اقدامی که به حفظ امنیت و ثبات این کشورها کمک کند، حمایت میکند.