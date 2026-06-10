پازوکی چهارشنبه ۲۰ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت قیمت لوازم خانگی و هزینه تعمیرات در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

او ادامه داد: «در گذشته، یک کارمند می‌توانست با پس‌انداز معادل دو ماه حقوق خود یک یخچال خریداری کند، اما اکنون برای خرید همان کالا باید بین پنج تا ده ماه حقوق خود را پس‌انداز کند. این در حالی است که تورم مداوم باعث می‌شود ارزش پس‌اندازها پیش از رسیدن به مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا کاهش یابد.»

پازوکی همچنین از دشوارتر شدن شرایط آغاز زندگی مشترک برای زوج‌های جوان خبر داد و افزود فشارهای اقتصادی سبب شده که فهرست جهیزیه به چند قلم کالای ضروری محدود شود.

۱۹ خرداد، پایگاه خبری اکوایران با استناد داده‌های رسمی مرکز آمار ایران گزارش داد تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه لوازم خانگی و مبلمان در اردیبهشت‌ماه به حدود ۱۰۰ درصد رسید.

بر اساس این گزارش، تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت‌ماه ۱۶.۱ درصد ثبت شد که از شتاب قابل توجه رشد قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی حکایت دارد.

نبود برند ملی صادراتی در میان هزار تولیدکننده

دیده‌‎بان ایران در گزارش خود نوشت مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی از جمله تحریم‌ها، بی‌ثباتی ارزی، رشد هزینه‌های تولید و افت توان خرید مردم، صنعت لوازم خانگی کشور را در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران در ادامه گفت‌وگو با دیده‌‎بان ایران، خواستار حمایت دولت از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی شد و در عین حال هشدار داد: «اختصاص منابع مالی بدون نظارت موثر و دقیق نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد.»

او افزود: «وجود حدود هزار تولیدکننده لوازم خانگی در کشور در حالی که حتی یک برند ملی قدرتمند برای حضور در بازارهای صادراتی شکل نگرفته، قابل توجیه نیست.»

پازوکی خاطرنشان کرد تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مانند مس و آلومینیوم، به تولیدکنندگان و فعالان تجاری اجازه نمی‌دهد در مسیر برنامه‌ریزی بلندمدت و انعقاد قراردادهای پایدار گام بردارند.

پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۰، علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت، دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی را صادر کرد ، زیرا به گفته او، این موضوع به معنای «شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی» بود.

رئیسی نیز در نامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد اعلام کرد باید از واردات لوازم خانگی جلوگیری شود.

در سال‌های اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، تشدید تنش‌ها در سایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، و محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، روندی صعودی به خود گرفته است.