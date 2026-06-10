بنا به گزارش رویترز، رسانه‌های حکومتی ایران می‌گویند بر اساس گزارش‌های اولیه، جمهوری اسلامی با شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی که در نزدیکی تنگه هرمز حضور داشته‌اند، به حملات ایالات متحده واکنش نشان داده‌اند.

این رسانه‌ها اهداف مورد هدف قرار گرفته را شناورهای آمریکایی در آب‌های منطقه اعلام کردند، اما جزئیات بیشتری از نتایج دقیق این حملات منتشر نشده است.

در مقابل منابع رسمی آمریکایی تاکنون به‌طور مستقل این ادعا را تأیید نکرده‌اند و خبر تاییدشده‌ای از وقوع این حملات هنوز در دسترس نیست.