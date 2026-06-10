روسیه و چین به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اروپا در شورای حکام رای منفی میدهند
نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی به الجزیره گفت روسیه و چین در نشست شورای حکام آژانس به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اروپا رای منفی خواهند داد.
نشست جاری شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی از سهشنبه ۱۸ خرداد در وین آغاز شد و تا جمعه ۲۲ خرداد ادامه دارد.
در این نشست، پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی ایالات متحده درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد. در این پیشنویس تاکید شده است تهران موظف است اطلاعات دقیق درباره محل نگهداری اورانیوم غنیشده و سایر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آژانس قرار دهد.