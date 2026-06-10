مسعود پزشکیان: همواره آماده تعامل و گفتوگو بودهایم
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
او این اظهارات را در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» مطرح کرد.
مسعود پزشکیان افزود: «اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست یابند و با همت و همراهی همه بخشها، تحریمها، فشارها و محدودیتهای تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت.»
مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا اعلام کرد در پیشنویس بودجه ۲۰۲۷ حدود ۱۱۹ میلیون دلار برای حمایت از نیروهای مسلح عراق در نظر گرفته شده و بررسی مشروط شدن این کمکها به مهار گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در جریان است.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه و بینتیجه ماندن مذاکرات تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ترامپ چهارشنبه ۲۰ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کردهاند؛ حالا باید بهای آن را بپردازند.»
او همچنین از آشفتگی نیروهای نظامی حکومت ایران خبر داد و بار دیگر اعلام کرد نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی نابود شدهاند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «آنها بهطور کامل شکست خوردهاند. ایران فقط حرف میزند و هیچ اقدامی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در هالهای از ابهام قرار دارد.
بامداد ۲۰ خرداد، ارتش آمریکا در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، در سه موج به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. این حملات با محکومیت گسترده کشورهای منطقه همراه شد.
جمهوری اسلامی نمیتواند حقوق نظامیان خود را پرداخت کند
ترامپ ۲۰ خرداد در پیام دیگری در تروثسوشال، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را کارآمد خواند و آن را به یک «دیوار فولادی» تشبیه کرد.
در این پیام آمده است: «رسانههای جعلی از گزارش میزان اثربخشی محاصره دریایی آمریکا خودداری میکنند. این موفقترین محاصره در تاریخ جنگهای دریایی است.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «ایران هیچ داد و ستدی انجام نمیدهد، به نیروهای نظامی خود حقوق نمیدهد، بدهیهایش را تسویه نمیکند و بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکستخورده است.»
ارتش ایالات متحده با هدف تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تاکنون ۱۳۴ کشتی را در چارچوب این عملیات، وادار به تغییر مسیر کردهاند.
ارتش ایالات متحده همچنین هفت شناور دیگر را که هشدارها برای تغییر مسیر را نادیده گرفته بودند، از کار انداخته است.
شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست ۱۹ خرداد در یادداشتی نوشت ترامپ جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است و اگر اکنون برای دستیابی به توافق بیش از حد مشتاق به نظر برسد، این دستاوردها و اهرم فشار خود را از دست خواهد داد.