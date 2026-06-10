وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشورها دانست.

در این بیانیه آمده است که دوحه این اقدام را مغایر با اصول حاکمیت ملی توصیف می‌کند.

وزارت خارجه قطر همچنین حمایت خود را از کویت، بحرین و اردن اعلام کرد و بر همبستگی با این کشورها تاکید کرد.