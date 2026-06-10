بقائی: روند مذاکره پس از تحولات بامداد ۲۰ خرداد بررسی میشود
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست اهدای نشان «پارسی جان» گفت روند مذاکره با توجه به «تحولات» بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد بررسی خواهد شد.
او افزود روند دیپلماتیک در خلا شکل نمیگیرد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی به فضای حداقلی نیاز است.
بقائی گفت آمریکا با ارسال پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و نقض آتشبس به این روند آسیب میزند و اسرائیل نیز با نقض آتشبس به روند موجود لطمه وارد میکند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود هر روند دیپلماتیکی با توسل به زور و اقدامات غیرقانونی یکی از طرفین متزلزل میشود.