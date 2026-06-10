همزمان با تشدید تنشها در منطقه و بینتیجه ماندن مذاکرات تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ترامپ چهارشنبه ۲۰ خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان عالی باشد، بیش از حد تعلل کردهاند؛ حالا باید بهای آن را بپردازند.»
او همچنین از آشفتگی نیروهای نظامی حکومت ایران خبر داد و بار دیگر اعلام کرد نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی نابود شدهاند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «آنها بهطور کامل شکست خوردهاند. ایران فقط حرف میزند و هیچ اقدامی انجام نمیدهد. قلدر خاورمیانه مرده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که چشمانداز مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در هالهای از ابهام قرار دارد.
بامداد ۲۰ خرداد، ارتش آمریکا در واکنش به سرنگونی یک فروند بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، در سه موج به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. این حملات با محکومیت گسترده کشورهای منطقه همراه شد.
جمهوری اسلامی نمیتواند حقوق نظامیان خود را پرداخت کند
ترامپ ۲۰ خرداد در پیام دیگری در تروثسوشال، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را کارآمد خواند و آن را به یک «دیوار فولادی» تشبیه کرد.
در این پیام آمده است: «رسانههای جعلی از گزارش میزان اثربخشی محاصره دریایی آمریکا خودداری میکنند. این موفقترین محاصره در تاریخ جنگهای دریایی است.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «ایران هیچ داد و ستدی انجام نمیدهد، به نیروهای نظامی خود حقوق نمیدهد، بدهیهایش را تسویه نمیکند و بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکستخورده است.»
ارتش ایالات متحده با هدف تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تاکنون ۱۳۴ کشتی را در چارچوب این عملیات، وادار به تغییر مسیر کردهاند.
ارتش ایالات متحده همچنین هفت شناور دیگر را که هشدارها برای تغییر مسیر را نادیده گرفته بودند، از کار انداخته است.
شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست ۱۹ خرداد در یادداشتی نوشت ترامپ جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است و اگر اکنون برای دستیابی به توافق بیش از حد مشتاق به نظر برسد، این دستاوردها و اهرم فشار خود را از دست خواهد داد.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشتشدگان انقلاب ملی خبر داد.
او گفته از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشتشدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.
به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاجکاظمی، محمد نیکبخت و محمد محمدی هستند.
مرتضوی از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلولهای تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز بهعنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است.
شکیرا، ستاره کلمبیایی موسیقی پاپ، بار دیگر نام خود را با جام جهانی فوتبال گره زد. ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با عنوان «دای دای» که او با همکاری برنا بوی منتشر کرده، تنها دو هفته پس از انتشار از مرز ۱۰۰ میلیون بازدید عبور کرده است.
شکیرا، خواننده ۴۹ ساله کلمبیایی، که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، اکنون موفقترین هنرمند تاریخ این رقابتها به شمار میرود. او درباره ارتباطش با فوتبال گفت: «میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچوقت از بین نمیرود.»
شکیرا نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با اجرای نسخهای ویژه از آهنگ «هیپس دونت لای» پیش از فینال میان ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفت. چهار سال بعد نیز با ترانه ماندگار «واکا واکا (این تایم فور آفریقا)» به نماد جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تبدیل شد؛ موزیکویدیویی که تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده و در میان پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی تاریخ قرار دارد.
او در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با آهنگ «لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴)» حضور داشت؛ اثری که بیش از ۱.۳ میلیارد بازدید ثبت کرده است.
شکیرا علاوه بر اجرای سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، قرار است در نخستین نمایش بین دو نیمه فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، در کنار مدونا و گروه کرهای بیتیاس روی صحنه برود.
این خواننده کلمبیایی درباره جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، گفت: «هر جام جهانی حالوهوای جادویی خودش را دارد. فکر میکنم این دوره بیش از هر چیز درباره کنار هم آوردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز جهان باشد.»
شکیرا همچنین درباره پیام ترانه جدیدش گفت: «این آهنگ برای همه کودکانی است که به آنها گفتهاند رویاهایشان بیش از حد بزرگ است. میخواهم یادآوری کنم که هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختیها و مشکلات روبهرو شده، اما کسی به او ایمان داشته و به همین دلیل تسلیم نشده است.»